«Любовь — это самый короткий путь от одного сердца к другому…»

26 мая в новом,молодежном формате свой юбилей отметит народный коллектив эстрадного танца "Пари-вояж".
Специально для этого события коллектив готовит пьесу "Обыкновенная история" о любви в союзе хореографии и пластического театра с участием актеров театра "Наш дом" и коллектива боевых искусств "Золотой дракон".
Всё действо пройдет в ДК "Маяк".
Начало в 17.00
Ключевые теги: ДК Маяк, Пари-Вояж, юбилей.
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