«Любовь — это самый короткий путь от одного сердца к другому…»

26 мая в новом,молодежном формате свой юбилей отметит народный коллектив эстрадного танца "Пари-вояж".

Специально для этого события коллектив готовит пьесу "Обыкновенная история" о любви в союзе хореографии и пластического театра с участием актеров театра "Наш дом" и коллектива боевых искусств "Золотой дракон".

Всё действо пройдет в ДК "Маяк".

Начало в 17.00