Лесной пожар уничтожил 30 домов под Кыштымом

За сутки в Кыштыме сгорело более 30 садовых домов. Причиной стал крупный лесной пожар.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в настоящее время в Кыштымском ГО пламя охватило 40 гектаров. С огнем борются 17 человек и 5 единиц техники. Причина возгораний — неосторожное обращение с огнем.

Следует отметить, что на Южном Урале действует несколько лесных пожаров. Самый крупный — в Пластовском районе (3 500 гектаров). Из-за сильного возгорания накануне было закрыто движение транспорта на трассе Южноуральск-Магнитогорск, а также на железнодорожных перегонах Бишкиль-Варламово и Троицк-Степное. На данный момент ограничение снято.

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