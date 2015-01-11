В Челябинске пройдет масштабный крестный ход

20 мая в Челябинске состоится Крестный ход в честь Дня славянской письменности и культуры.
Сначала в Свято-Симеоновском кафедральном соборе пройдет Божественнная литургия, а после нее, в 11 часов, начнется общегородской крестный ход.
Маршрут крестного хода пролегает от Свято-Симеоновского храма через Свердловский проспект до Александро-Невской церкви на Алом поле. Завершится крестный ход молебном.
Добавим, что День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая в честь двух святых — братьев Кирилла и Мефодия. Они создали первую славянскую азбуку. Масштабный крестный ход в их честь пройдет в Челябинске уже в одиннадцатый раз.
https://www.cheltv.ru/
Ключевые теги: Челябинск, крестный ход, День славянской письменности и культуры.
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