В мире еще есть добро… Репортаж с раздачи еды для нуждающихся

По данным международных экспертов, на конец 20 века около четверти всего населения планеты, то есть полтора миллиарда человек, влачило нищенское существование. А проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 года от нищеты умерло более 300 миллионов человек... Даже две мировые войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней.

Нищета по-прежнему является одной из ключевых проблем человечества. И означает она не только недостаток денег, но и отсутствие достойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению. Во многих странах мира традиционно помощь бедным, наряду с государственными и международными программами, осуществляют различные религиозные и благотворительные общественные организации, а также частные меценаты.

Вот уже больше года каждый вторник в полдень в Озёрске в сквере им.А.А.Логинова всем нуждающимся выдаются пакеты с продуктами питания: буханка хлеба, пачки макарон, крупы и чая, иногда сладости. Кто же эти волонтёры? И кто все эти люди, которые в назначенное время приходят в сквер и терпеливо ждут появления машины с едой? Разные домыслы гуляют по просторам социальных сетей…Накануне Дня Победы мы решили пообщаться с организаторами данной акции – волонтёрами Фонда «Помогая сердцем» и нуждающимися.

По словам волонтёра Ирины, продукты выдают тем, кто смог добраться до места раздачи, если остаются пакеты, их развозят «лежачим» (так их называют волонтёры). Что бы никого не забыть, Наталья ведёт специальную тетрадь, в которой отмечены все нуждающиеся: пенсионеры с мизерными выплатами, инвалиды и люди, по тем или иным причинам столкнувшиеся с финансовыми и жилищными трудностями. Всего 114 человек. Пока длилась беседа, список пополнился ещё одним жителем Озёрска.

Все напряжённо ждут машину с продуктами. Бойкая Ирина строит собравшихся в шеренгу по 2 человека и попутно рассказывает личные непридуманные истории озерчан... Вот Аня, мама-одиночка, ожидающая 3-го ребёнка. Ей помогают, в том числе, и молочными смесями. В Татыше живёт семья с 7-ю детьми, туда пакеты доставляют отдельно. Нескольким семьям, проживающим в одном из озёрских общежитий, привозят горячее питание. Но в основном пришедшие – люди пенсионного возраста, жалующиеся на маленькую пенсию, опекающие несовершеннолетних внуков, оказавшиеся на грани выживания. Отдельно Ирина поведала историю Сит****вой Фаины Алексеевны, пенсию которой вот уже некоторое время присваивает племянница. Пожилая женщина 41-го года рождения приходит в сквер пешком, зачастую совершенно голодная. Как-то ей даже пришлось вызывать «скорую»: Фаине Алексеевне из-за истощения стало плохо с сердцем.

Наконец, появляется долгожданный автомобиль, и начинается раздача продуктовых наборов. Длится всё очень быстро, люди забирают свои пакеты и сразу уходят. Кроме волонтёров здесь можно заметить мужчину средних лет, который активно помогает раздавать еду. Это директор магазина «4 сезона», который каждую неделю поставляет хлеб для нуждающихся. Немногословный и скромный, но всё-таки поведал нам, что помощь он оказывает не только в Озёрске, но и в ХМАО, и в Свердловской области.

Ещё одна отдельно существующая проблема – люди без прописки, отсидевшие в тюрьме за совершённые преступления. По словам волонтёров они лично знают 3-х человек, которые, можно сказать, живут на каслинском КПП. Родственникам они не нужны…

Мы побеседовали с ещё одним волонтёром - Михаилом. Михаил не только раз в неделю помогает в сквере, он также активно общается с теми, кто не может справиться с пагубными, смертельными привычками, пытается наставить их на путь истинный, поехать на реабилитацию, пройти лечение. Ведь когда-то ему самому абсолютно чужие люди протянули руку помощи, он смог вернуться кнормальной жизни, найти работу. Как отметил Михаил, в этом мире ещё есть добро, и так важно делиться им с окружающими!

Между тем, по словам Ирины, которая смогла вернуться к разговору после того, как акция закончилась, их работу поддерживают в Администрации ОГО. Возможно, скоро Фонд обретёт помещение для создания т.н. Социального центра. А уж там откроются новые возможности: в частности, волонтёры вынашивают идею по организации полезных мастер-классов и по открытию благотворительного магазина.

Александра Лебедева