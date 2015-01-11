Вагоны с USB-розетками и системой очистки воздуха ездят в Челябинске

Новые вагоны с полностью автоматизированными системами жизнеобеспечения: пожаротушения, обеззараживания воздуха и очистки воды поступили на Южно-Уральскую железную дорогу, сообщает транспортная компания.

Плацкартные вагоны уже курсируют в составе фирменного поезда № 13/14 "Южный Урал" сообщением Челябинск – Москва.

Производитель из Твери предусмотрел в новых вагонах кондиционер, системы фильтрации воды и очистки воздуха, оснастив каждый автоматизированной пожарной сигнализацией и системой пожаротушения. В отделке использованы гипоаллергенные и вибрапоглащающие материалы, ударопрочные стёкла с тонировкой. В салоне установлены электрические и USB-розетки.

Обновление подвижного состава – один из этапов по улучшению качества услуг перевозчика.

«Вагоны этой серии мы начали получать в течение последних трёх лет, – отмечает начальник Уральского филиала АО "ФПК" Алексей Балашков. – Они оборудованы всем необходимым для перевозки в современных условиях. При этом стоимость билета не изменится».

К началу летнего сезона на Южный Урал поступили 39 тверских вагона для поездов, следующих из Челябинска, Оренбурга и Орска.

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