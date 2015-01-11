В округе идёт ремонт дорог и наружного освещения

Очерёдность капитального ремонта сетей наружного освещения в ходе рейтингового голосования определили сами жители. По ремонту улично-дорожной сети составлен график, ремонт картами планируется выполнить к началу лета.

Следует напомнить, что в марте этого года рейтинговым голосованием были определены улицы, на которых капитальный ремонт наружного освещения должен быть выполнен в первую очередь.

– По итогам голосования жителей на первом месте оказалась ул. Космонавтов, на втором месте – ул. Свердлова, – отметил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – Исходя из приоритетов, которые определили сами горожане, капитальный ремонт наружного освещения на ул. Космонавтов уже выполнен. Жители домов, наверное, обратили внимание на то, что на этой улице были заменены светильники и выполнена обрезка крон деревьев.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/35878/