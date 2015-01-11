Сотрудники полиции проводят профилактическое мероприятие «Нелегал — 2018»

В целях противодействия незаконной миграции иностранных граждан и пресечения преступной деятельности, организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся организацией незаконной миграции и торговли людьми в период с 15 по 23 мая 2017 года на территории Озерского городского округа проводится первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2018».

В период проведения операции на обслуживаемой территории сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление незаконных мигрантов, а также проводятся проверки на причастность их к международным преступным сообществам, совершающих преступления и призывающих к совершению противоправных действий и массовым нарушениям общественного порядка.

Уважаемые жители Озерского городского округа, если у вас есть информация о нарушениях в сфере миграционного законодательства, просим вас сообщить об этом по телефонам: 2-50-85 или 02 (102 - с любого оператора мобильной связи)