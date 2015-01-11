Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 112 происшествий, возбуждено 15 уголовных дел, раскрыто 7.

В ночь с 8 на 9 мая участковые уполномоченные полиции в поселке Метлино на берегу озера Кожакуль выявили местного жителя, 1959 года рождения, который в нерестовый период осуществлял отлов рыбы. Сотрудники полиции у правонарушителя изъяли лодку, сети и рыбу чебак в количестве 86 штук. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

10 мая в полицию поступило сообщение от жительницы Озерска по факту пропажи из ее квартиры денег в сумме 10000 рублей. В ходе работы по данному обращению, сотрудники полиции установили, что ее несовершеннолетний сын, 2008 года рождения, взял деньги и вместе со своим отцом, который проживает отдельно, потратили их на покупку профессиональной акустической системы. По данному факту оформлен материал.

12 мая в полицию обратился житель Озерска с заявлением по факту причинения неизвестным лицом технических повреждений его автомобилю путем пореза колеса, стоявшему во дворе его дома, где он проживает. Мужчина предоставил сотрудникам полиции видеозапись с установленной им камеры видеонаблюдения, на которой был виден подозреваемый. Вечером этого же дня потерпевший увидел у себя во дворе того, кто был на видеозаписи и вызвал полицию. Приехавший на место наряд патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого, им оказался житель Озерска, 1976 года рождения. В настоящее время по данному факту идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 4 человека. На семейные конфликты полиция выезжала 20 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 11 выездов.

Было составлено 212 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 15 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 15 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 29 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 144 нарушения Правил дорожного движения, выявлен 1 водитель за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Кинологами проведено 9 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск