В Челябинске родители возмутились школьными задачами про маньяков

Родители одной из челябинских школ возмутились задачками для первоклассников про убийц и электрический стул.

Инцидент произошёл в школе № 13 Челябинска. Как пишет сайт «74.ru», претензии у мамы ученика первого класса возникли к учительнице дополнительного предмета — «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ).

Школьник рассказал, что на уроке дети разгадывают «криминальные» задачки про то, кто съел отравленные таблетки, как выбрать отключённый электрический стул или правильно найти маньяка, разгадав преступление. По словам, мамы первоклассника, такие необычные загадки можно найти в интернете, но их предлагается решать взрослым.

Отметим, что мнение родителей учеников разделилось. Большинство сочли нормальным тот факт, что дети играют в сыщиков. Директор школы пообещала разобраться в ситуации, отметив, что данный учитель имеет большой стаж педагогической работы.

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