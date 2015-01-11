В июне к нам придут обновленные квитанции на оплату жилья

Новые платежки за квартиру будут более понятными и "прозрачными", обещают эксперты и представители минстроя. Не будет в них, например, отдельных разделов по капремонту. Платить, правда, придется по прежним тарифам.

Уже скоро жильцы многоэтажек получат новые платежки ЖКХ. Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая. Ранее обновленный бланк платежного документа зарегистрировал минюст. При этом предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утрачивает силу.

В новой платежке, первый раз которую россияне смогут подержать в руках в июне, намного больше информации, чем в прежней. В отдельном столбце указан расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Также отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга. Помимо этого в документ минстрой добавил два дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ, - это идентификатор платежного документа и единого лицевого счета.

В то же время исчезли два раздела, касающихся взносов за капремонт: "расчет размера взноса на капитальный ремонт" и "информация для внесения взноса на капитальный ремонт". Теперь этих пунктов в платежке нет, а вся информация по капремонту прописана в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

В минстрое "Российской газете" пояснили, что новая форма платежного документа была разработана в связи с переносом расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание.

Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет увидеть и тариф, и потребленный за месяц объем, и итоговую сумму.

"Это, безусловно, позволит сделать для собственников плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, которая появляется в их квитанциях ежемесячно, более прозрачной и понятной", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что с помощью идентификаторов платежей в ГИС ЖКХ (Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства) можно будет проверить достоверность квитанции.

Стоит отметить, что форма платежки в приказе названа примерной.

Это, по словам ведущего юрисконсульта Института экономики города Дмитрия Гордеева, связано с тем, что данная форма платежного документа носит рекомендательный, а не обязательный характер.

"Как правило, в большинстве городов свои платежные документы, в которых прописаны особенности того или иного населенного пункта", - заметил эксперт. Например, при заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями вообще могут быть отдельные платежные документы на оплату каждого вида коммунальных услуг и за содержание жилого помещения.

прочем, в минстрое подчеркивают, что предложенная форма примерная лишь в части расположения и очередности строк, но набор информации, который в ней обозначен, обязателен для любой квитанции.

При этом Гордеев напомнил, что плата по единому платежному документу должна вноситься не на банковский счет единого информационно-расчетного центра, а сразу на счета соответствующих исполнителей коммунальных услуг (при прямых договорах), отдельно на расчетный счет управляющей компании, на счет оператора капремонта.

Стоит отметить, что в этом году федеральные власти уже второй раз обращаются к теме платежек ЖКХ. В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать на квитанциях коммерческую рекламу.

Цель этого нововведения в том, чтобы обеспечить гражданам получение нужной информации, которая не должна смешиваться с рекламой. Тем не менее справочно-информационные сведения на квитанциях размещать можно.

https://rg.ru/2018/05/21/v-iiune-rossiiane-poluchat-obnovlennye-kvitancii-na-oplatu-zhilia.html