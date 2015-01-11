Предприятие-банкрот Владислава Шацилло задолжало государству более 25 миллионов

Фискальные органы не теряют надежду взыскать долги с Южноуральского управления строительства

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о взыскании задолженности по налогам и обязательным платежам, в том числе, в Пенсионный фонд России с акционерного общества «Южноуральское управление строительства». Исковые требования в ходе рассмотрения дела неоднократно уточнялись в сторону увеличения. Представители ответчика основные требования не оспаривали, однако им удалось убедить суд, что пени по пенсионным выплатам в размере более трёх миллионов рублей взысканию не подлежат в силу истечения срока давности.

Изучив все обстоятельства дела, Арбитражный суд вынес определение, согласно которому акционерному обществу «Южноуральское управление строительства» надлежит погасить задолженность перед госструктурами на общую сумму 25 935 354 рублей. С учётом того, что ЮУС является банкротом, все долги внесены в так называемые первую и вторую очереди реестра требований кредиторов.

Южноуральское управление строительства, созданное в 1996 году на основе крупнейшего строительного предприятия, построившего ПО «Маяк», весь Озёрск и множество объектов на Урале и по всей России, в начале XXI века было разорено и поглощено холдингом НПРО «Урал» озёрского бизнесмена Владислава Шацилло. На сегодняшний день фактически несуществующему предприятию, по официальным данным, предъявлено около 60 исполнительных производств на общую сумму более 600 миллионов рублей.

Озёрск.ру