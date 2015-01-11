«Средства, которые могли бы пойти на благоустройство парка, идут на ликвидацию свалок». Интервью с главным экологом города

Весной в интернет-пространстве Озёрска появилось сообщение о свалке строительного мусора, которая была обнаружена недалеко от Набережной 8, в Поперечном переулке. Обеспокоенные озерчане активно делились в соцсетях фотографиями с места экологического ЧП, злясь и негодуя, ведь мусорные завалы образовались на территории Парка культуры и отдыха – излюбленного места отдыха горожан!

Как найти виновных, что делать со стихийными свалками бытового и строительного мусора, какие меры предпринимаются, по их предотвращению – об этом мы расспросили начальника Отдела охраны окружающей среды Администрации ОГО Галину Николаевну Смирнову.

По её словам, это уже повторный сброс отходов на территории ПКиО. Администрация ОГО делает всё возможное, чтобы парк стал достойным местом для семейного отдыха и занятий спортом. Но такие случаи делают все усилия напрасными! Прежде всего потому, что средства, которые могли бы пойти на благоустройство парка и города, идут на ликвидацию стихийных свалок. И речь здесь не о работе дворников... В Поперечном переулке был сброшен тяжёлый мусор, для сбора и вывоза которого потребовалась специальная техника.

Если обратится к статистике, то в прошлом году с территории ОГО было вывезено более 1000 куб. м. мусора, с начала этого года уже более 500!

Между тем, в данный момент в Озёрске всего 2 юридических лица, которые могут осуществлять вывоз мусора, в том числе и строительного. Озерчане, нанимая ту или иную организацию, даже не задумываются, куда вывозятся все строительные отходы. Может быть как раз в парк?!

Кто должен заниматься поимкой нарушителей? Как считает Галина Николаевна, здесь необходима помощь полиции, чтобы найти возможных свидетелей творящегося безобразия, или обнаружить тех, кто поблизости ведёт строительные работы.

Но даже при наличии свидетелей не так все просто... Был случай, когда момент сброса отходов увидел проезжающий мимо велосипедист. Он охотно поведал о случившемся, но свидетелем по этому делу быть отказался.

По словам начальника Отдела экологии, пока люди будут безразличны к жизни своего города, и будут творится подобные бесчинства.

Как помочь Озёрску не утонуть в мусоре? Во-первых, конечно, не сорить и следить за законным вывозом хотя бы собственного строительного мусора! Во-вторых, сообщать о нарушении закона в Отдел охраны окружающей среды, по возможности делая фото с места события!

Если по какой-то причине, Вы не хотите сохранить анонимность, можете оставлять свои сообщения через проект мой.озерск.рф. В отличии от других интернет-ресурсов, все опубликованные на нем сообщения в течении суток передаются в администрацию, и как правило, не остаются без внимания и ответа.

Ну, и напоследок немного цифр: сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на территории Челябинской области, за исключением термической переработки мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном действующим законодательством порядке, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Как-то так))))

Александра Лебедева

П.С. Во время подготовки статьи решила я прогулятся по парку и натолкнулась на повод для нового обращения и новой статьи: