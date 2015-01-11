Состоялась акция по озеленению города, приуроченная к 70-летию ФГУП «ПО „Маяк“

Вчера на береговой полосе озера Иртяш новые насаждения появились на месте многолетних зарослей при участии главы Озерского городского округа Евгения Щербакова и председателя Собрания депутатов Олега Костикова.

Масштабное действие развернулось в начале улицы Набережная и напоминало времена строительства «сороковки», когда каждый житель считал своей обязанностью внести вклад в благоустройство – посадить дерево или провести уборку территории. Историческая традиция возродилась при поддержке профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк» (председатель – М.В. Чубенко).

Как пояснил Алексей Зараменских, инженер-технолог завода химического производства и один из молодых активистов градообразующем предприятии, первоначальная идея «70 деревьев – к 70-летию «Маяка» очень быстро переросла в большой проект:

- Озерск получил 1500 саженцев абсолютно бесплатно в результате взаимодействия двух некоммерческих организаций – «Ресурсный центр» и «Родной лес»: мы вошли в Программу по возрождению лесов России на территории Озерского городского округа.

Акция проходит в рамках проекта «Чистый берег», и сегодня не конечная и не начальная ее стадия. Ранее сотрудники нашего завода уже высадили деревья недалеко отсюда, сегодня члены молодежной комиссии совместно с руководителями профсоюзной организации «Маяка» и органов местного самоуправления вышли, чтобы внести свой вклад: посадить ивы. В ближайшие выходные акция продолжится в парке культуры и отдыха, на проспекте Ленина, в поселке Татыш. Там выборочно появятся липы, кедры и дубы…

Инициативу общественников с энтузиазмом поддержали руководители администрации и Собрания депутатов. Саму акцию они назвали очень полезной как с точки зрения выбранного места для оздоровления ландшафта, так и в смысле объединения усилий.

Евгений Щербаков:

- Мы не отделяем себя от «Маяка», мы все живем в одном Озерском городском округе и стараемся сделать его более уютным и ухоженным. Призываю жителей не лежать на диване, критикуя всех и вся, а хоть раз выйти из дома и сделать пусть небольшое, но доброе дело на общее благо.

Олег Костиков:

- Благоустройство Набережной ведется уже не первый год: прошлый созыв Собрания депутатов высадил вдоль домов молодые деревца – они прижились и радуют глаз. Здесь же периодически появляется десант Общественной молодежной палаты, проводят уборку волонтеры, над которыми шествует служба по делам молодежи администрации. Преемственность налицо. Мы хотим превратить это городское пространство в чистое и красивое место, пригодное для отдыха.

Осматривая результаты своего труда, участники акции признались, что в свою работу вкладывали общественный смысл, но преследовали еще и личный интерес: пройдет совсем немного времени и каждый из них сможет с гордостью сказать своим детям и внукам: «Это дерево я посадил сам, чтобы Озерск, в котором мы живем, стал лучше!»

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35954/