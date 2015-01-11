В Челябинске ищут двойника Ленина на зарплату от 100 тыс. рублей – вакансия опубликована на портале по поиску работы Зарплата.ру.

Артист поедет работать в Санкт-Петербург. В тексте вакансии указано, что задача дублера – «стоять на сцене или в определенных местах», а также «ездить на экскурсионном автобусе с туристами». Работодатель обещает ежедневную оплату труда 3 тыс. рублей и жилье рядом с театром – каким именно, не уточняется. Соискатель должен быть готов трудиться полный рабочий день ежедневно.

По словам работодателя, «человек должен быть хоть немного похожим на всем нам известного человека, например: на Ленина, Путина и прочее». На должность подходят люди без опыта, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью. Отмечается, что это работа вахтовым методом.

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