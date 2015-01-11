Страшную детскую инфекционку в Кыштыме отремонтируют

Фотографии инфекционки в Кыштыме ужаснули пользователей соцсетей. Напомним, в Интернет их выложила Анна Антонова, которая лежала там вместе с дочкой.

Черный потолок, противные стены, с которых кусками отваливается штукатурка…

— Это детская палата или жилище маргиналов?! — возмущались люди в комментариях.

В ответ на заметку об этом на сайте kp.ru Администрация Кыштымского городского округа прислала в редакцию «Комсомолки» письмо.

— В настоящее время инфекционное отделение горбольницы имени Силаева частично не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, — сообщила «Комсомольской правде» замглавы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук. — Главный врач медучреждения привлечен к административной ответственности.

Также Елена Юрьевна отметила, что в прошлом году были разработаны документы на капремонт инфекционного отделения. А в этом году на него выделили 8 млн 329 тыс. рублей. Вскоре пройдет аукцион по выбору подрядчика и предположительно в июле начнется капитальный ремонт инфекционного отделения. Сейчас решают, как и куда будут увозить больных, пока отделение будет закрыто.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3124165/