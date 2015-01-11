Страшную детскую инфекционку в Кыштыме отремонтируют

Фотографии инфекционки в Кыштыме ужаснули пользователей соцсетей. Напомним, в Интернет их выложила Анна Антонова, которая лежала там вместе с дочкой.
Черный потолок, противные стены, с которых кусками отваливается штукатурка…
— Это детская палата или жилище маргиналов?! — возмущались люди в комментариях.
В ответ на заметку об этом на сайте kp.ru Администрация Кыштымского городского округа прислала в редакцию «Комсомолки» письмо.
— В настоящее время инфекционное отделение горбольницы имени Силаева частично не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, — сообщила «Комсомольской правде» замглавы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук. — Главный врач медучреждения привлечен к административной ответственности.
Также Елена Юрьевна отметила, что в прошлом году были разработаны документы на капремонт инфекционного отделения. А в этом году на него выделили 8 млн 329 тыс. рублей. Вскоре пройдет аукцион по выбору подрядчика и предположительно в июле начнется капитальный ремонт инфекционного отделения. Сейчас решают, как и куда будут увозить больных, пока отделение будет закрыто.
https://www.chel.kp.ru/online/news/3124165/
Ключевые теги: Кыштым, инфекционное отделение, ремонт.
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