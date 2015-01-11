Афиша последнего весеннего уикенда!

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Садовод, выйди из сумрака! Часть 1

Ресурсный центр для НКО

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах

Весна на Егозе. Море снега и эмоций))))

Спасение озерчан, дело рук....

Новые планы по благоустройству Озёрска

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль"

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы"

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Афиша последнего весеннего уикенда!

Вот и подходит к концу капризная уральская весна! Впереди лето, сколько надежд мы возлагаем на него! Ну, а, пока, изучайте культурно-спортивно-развлекательный круговорот событий в Озёрске, Кыштыме, Миассе, Челябинске и Екатеринбурге!

Озёрск

26 мая, с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: "Парный турнир Пирамида свободная». Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.

Афиша последнего весеннего уикенда!

26 мая, 11-00

Театр кукол: «Новая Рэпка»(5+)

Афиша последнего весеннего уикенда!

26 мая, 17-00

ДК «Маяк»: шоу-балет «Пари-Вояж» представляет: хореографическое представление «Обыкновенная история».

Афиша последнего весеннего уикенда!

27 мая с 10-30

Храм Покрова Пресвятой Богородицы: День славянской письменности и культуры в Озёрске. Крестный ход, торжественное открытие праздника, выставка, мастер-класс по колокольному звону, 2 городской фестиваль хорового искусства.

Афиша последнего весеннего уикенда!

27 мая, 11-00

Театр кукол: премьера! «Приключения знаменитого утёнка Тима»(3+)

Афиша последнего весеннего уикенда!

27 мая, 15-30

Футбольная площадка у кафе «Лукоморье»: в рамках Чемпионата Урала по флаг - футболу озёрские "Охотницы" принимают команду "Ирбис" (г.Челябинск).

Афиша последнего весеннего уикенда!

27 мая, 18-00

ДК «Маяк»: отчётный концерт Школы танцев «Emotion».

Афиша последнего весеннего уикенда!

П.Татыш

25 мая, 18-30

ДК им.А.С.Пушкина: открытие выставки фотографии и изделий ручной работы «Цветочная фантазия».

Афиша последнего весеннего уикенда!

26 мая, 14-30

ДК им.А.С.Пушкина:отчётный концерт творческих коллективов Дворца культуры «Шире круг»

Афиша последнего весеннего уикенда!

Кыштым

27 мая, 12-00

Возле Храма Сошествия Святого духа: празднование Святой Троицы

Афиша последнего весеннего уикенда!

Миасс

Глк «Солнечная долина»: начинает работать трасса для даунхилла! Вы также можете воспользоваться кресельным подъемником, который будет работать летом каждую субботу и воскресенье

Афиша последнего весеннего уикенда!

Челябинск

26 мая, 10-00

Легкоатлетический манеж УралГУФК: Одиннадцатые состязания детей по забегу в ползунках.

Открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион-2018».

Афиша последнего весеннего уикенда!

26 мая, 11-00

Парк им.А.С.Пушкина: областное первенство Челябинской области по ракетомодельному спорту! Вас ждут увлекательные мастер-классы по созданию самолётов, яркая шоу-программа и, конечно же, зрелищные полёты ракет!

Афиша последнего весеннего уикенда!

26 мая, 18-00

Концертный зал им. С.С. Прокофьева: "Дни Австрии в Челябинске". В программе: музыка В. А. Моцарта.

Афиша последнего весеннего уикенда!

27 мая, с 12-00

Центральная библиотека им.А.С.Пушкина приглашает совершить бесплатную автобусную экскурсию по 4 крупнейшим городским библиотекам. Тур выходного дня «Челябинск библиотечный»!

За 3 часа посетите библиотеку им.М.Горького (бывшую библиотеку профкома ЧТЗ), библиотеку им.Д.Н.Мамина-Сибиряка, библиотеку им.Н.В.Гоголя и Центральную библиотеку им.А.С.Пушкина, которая в прошлом году отметила 100-летний юбилей.

Афиша последнего весеннего уикенда!

27 мая, 19-00

ЦПКиО им. Гагарина, Ротонда: Сальсатека. Открытые уроки по латиноамериканским танцам.

Афиша последнего весеннего уикенда!

Екатеринбург:

С 25 мая по 1 июля

Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл»: выставочный проект, приуроченный к Чемпионату мира по футболу 2018 в Екатеринбурге. В рамках экспозиции представлены уникальные мячи с автографами футболистов, униформа волонтеров с Кубка Конфедераций и многое другое.

Афиша последнего весеннего уикенда!

25 мая, 23-00

Концерт-холл «Свобода»: вечеринка «Metal Revolution». За весь концертный сезон 2017-2018 отгремело большое количество крутейших концертов и вечеринок, по этому завершить его нужно максимально феерично!

Афиша последнего весеннего уикенда!

26 мая, с 07-00 до 22-00

1,8, 15, 25 или 45 километров вокруг города. Место старта — г.Екатеринбург, Академический район (входит в состав Ленинского административного района), перекресток ул. Вильгельма де Генина и проспекта Академика Сахарова, напротив отделения Почты России (ул. Вильгельма де Генина, 49 ), координаты точки старта — 56.788407, 60.511164.

Афиша последнего весеннего уикенда!

26 мая, с 13-00 до 22-00

на бульваре Культуры в третий раз состоится The Beatles fest. Хэдлайнером фестиваля станет первый и единственный в России официальный трибьют The Beatles — группа BeatLove. В этом году отобрано тринадцать коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, Екатеринбурга и Казахстана.

Афиша последнего весеннего уикенда!

Александра Лебедева

Ключевые теги: афиша, развлечения, культура, музыка.

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