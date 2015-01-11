Афиша последнего весеннего уикенда!

Вот и подходит к концу капризная уральская весна! Впереди лето, сколько надежд мы возлагаем на него! Ну, а, пока, изучайте культурно-спортивно-развлекательный круговорот событий в Озёрске, Кыштыме, Миассе, Челябинске и Екатеринбурге!

Озёрск

26 мая, с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: "Парный турнир Пирамида свободная». Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.

26 мая, 11-00

Театр кукол: «Новая Рэпка»(5+)

26 мая, 17-00

ДК «Маяк»: шоу-балет «Пари-Вояж» представляет: хореографическое представление «Обыкновенная история».

27 мая с 10-30

Храм Покрова Пресвятой Богородицы: День славянской письменности и культуры в Озёрске. Крестный ход, торжественное открытие праздника, выставка, мастер-класс по колокольному звону, 2 городской фестиваль хорового искусства.

27 мая, 11-00

Театр кукол: премьера! «Приключения знаменитого утёнка Тима»(3+)

27 мая, 15-30

Футбольная площадка у кафе «Лукоморье»: в рамках Чемпионата Урала по флаг - футболу озёрские "Охотницы" принимают команду "Ирбис" (г.Челябинск).

27 мая, 18-00

ДК «Маяк»: отчётный концерт Школы танцев «Emotion».

П.Татыш

25 мая, 18-30

ДК им.А.С.Пушкина: открытие выставки фотографии и изделий ручной работы «Цветочная фантазия».

26 мая, 14-30

ДК им.А.С.Пушкина:отчётный концерт творческих коллективов Дворца культуры «Шире круг»

Кыштым

27 мая, 12-00

Возле Храма Сошествия Святого духа: празднование Святой Троицы

Миасс

Глк «Солнечная долина»: начинает работать трасса для даунхилла! Вы также можете воспользоваться кресельным подъемником, который будет работать летом каждую субботу и воскресенье

Челябинск

26 мая, 10-00

Легкоатлетический манеж УралГУФК: Одиннадцатые состязания детей по забегу в ползунках.

Открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион-2018».

26 мая, 11-00

Парк им.А.С.Пушкина: областное первенство Челябинской области по ракетомодельному спорту! Вас ждут увлекательные мастер-классы по созданию самолётов, яркая шоу-программа и, конечно же, зрелищные полёты ракет!

26 мая, 18-00

Концертный зал им. С.С. Прокофьева: "Дни Австрии в Челябинске". В программе: музыка В. А. Моцарта.

27 мая, с 12-00

Центральная библиотека им.А.С.Пушкина приглашает совершить бесплатную автобусную экскурсию по 4 крупнейшим городским библиотекам. Тур выходного дня «Челябинск библиотечный»!

За 3 часа посетите библиотеку им.М.Горького (бывшую библиотеку профкома ЧТЗ), библиотеку им.Д.Н.Мамина-Сибиряка, библиотеку им.Н.В.Гоголя и Центральную библиотеку им.А.С.Пушкина, которая в прошлом году отметила 100-летний юбилей.

27 мая, 19-00

ЦПКиО им. Гагарина, Ротонда: Сальсатека. Открытые уроки по латиноамериканским танцам.

Екатеринбург:

С 25 мая по 1 июля

Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл»: выставочный проект, приуроченный к Чемпионату мира по футболу 2018 в Екатеринбурге. В рамках экспозиции представлены уникальные мячи с автографами футболистов, униформа волонтеров с Кубка Конфедераций и многое другое.

25 мая, 23-00

Концерт-холл «Свобода»: вечеринка «Metal Revolution». За весь концертный сезон 2017-2018 отгремело большое количество крутейших концертов и вечеринок, по этому завершить его нужно максимально феерично!

26 мая, с 07-00 до 22-00

1,8, 15, 25 или 45 километров вокруг города. Место старта — г.Екатеринбург, Академический район (входит в состав Ленинского административного района), перекресток ул. Вильгельма де Генина и проспекта Академика Сахарова, напротив отделения Почты России (ул. Вильгельма де Генина, 49 ), координаты точки старта — 56.788407, 60.511164.

26 мая, с 13-00 до 22-00

на бульваре Культуры в третий раз состоится The Beatles fest. Хэдлайнером фестиваля станет первый и единственный в России официальный трибьют The Beatles — группа BeatLove. В этом году отобрано тринадцать коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, Екатеринбурга и Казахстана.

Александра Лебедева