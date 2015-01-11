В округе идут работы по ремонту и благоустройству

Сегодня на совещании под руководством главы округа Евгения Щербакова обсуждались планы по ремонту картами автомобильных дорог, высадке цветов на клумбах и стрижке кустарника.

О результатах конкурсных процедур на проведение работ по ремонту дорог картами рассказала исполняющая обязанности начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации Людмила Чарикова:

– 21 мая состоялся первый аукцион по ремонту дорог по ул. Заводской и ул. Первомайской в посёлке Татыш, определён подрядчик – компания ООО «ТрансСтрой». Не позднее 30 июня данной организацией по названным адресам должен быть выполнен ремонт дорожного полотна. В настоящее время в единой информационной системе госзакупок размещены извещения о проведении торгов на ремонт дорог по Озерскому шоссе, ул. Музрукова, ул. Ермолаева. Для финансирования ремонтных работ на этих трёх объектах, помимо средств бюджета округа, привлечены средства из области бюджета.

Как следует из доклада Людмилы Чариковой, в этом году ремонт дорог картами будет выполнен ещё на девятнадцати участках (см. таблицу).

Конкурсные процедуры по указанным адресам намечены на 4 июня. Сроки выполнения работ составляют 30 календарных дней, следовательно, к 4 июля запланировано завершение ремонтных работ.

Также состоялись аукционные процедуры на выполнение работ по стрижке кустарника. В ходе конкурса было определено четыре подрядные организации. В старой части города они уже приступили к выполнению данного вида работ. В течение сезона стрижка кустарника будет проведена дважды. Первый этап будет осуществлён до 8 июня.

– Кроме того, в рамках содержания улично-дорожной сети, как только сходит снег, проводится текущий ремонт дорог. Образовавшиеся после зимы выбоины подсыпаются асфальтобетонной крошкой, когда позволяет температурный режим осуществляется ремонт холодным асфальтобетоном и методом пневмонабрызга. Текущий ремонт не прекращается в течение всего сезона и выполняется по мере возникновения проблем, – пояснила Людмила Чарикова.

В ходе аппаратного совещания также был затронут вопрос о высадке цветов на оборудованных в округе клумбах. Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев напомнил, что второй год в озеленении цветников городу помогают социально-ответственные предприятия и организации:

– Сквер имени Броховича под своё шефство взял ФГУП «ПО «Маяк», сквер имени Фетисова уже традиционно будет обустроен силами ОТИ НИЯУ МИФИ. Общественная организация «Союз садоводов России» взяла на себя ответственность по высадке цветов на клумбе по пр. Победы. Добровольцы этого общественного объединения планируют этим летом высадить там цветы и ухаживать за данной клумбой. Приятно отметить, что в городе есть ответственные организации, которые готовы принять участие в благоустройстве нашего города. В дальнейшем в содержании этих цветников будут принимать участие как сами эти предприятия, так и соответствующие муниципальные службы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35988/