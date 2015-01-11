День восьмой: славянской письменности и культуры

155 лет назад, в 1863 году, Российский Святейший Синод определил, в связи с празднованием тысячелетия Моравской миссии святых Кирилла и Мефодия, установить ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла 24 мая по нынешнему стилю.

В 1985 году в СССР, когда отмечалось 1100-летие преставления Мефодия, день 24 мая был объявлен «праздником славянской культуры и письменности».

30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении «Дней славянской культуры и письменности».

А через 20 лет, то есть с 2011 года, этот праздник стали широко отмечать в Озерске как истинно государственный праздник. Форма проведения концертной части празднования год от года менялась. Проводились концерты и на лучших площадках города, и на театральных подмостках, и просто под открытым небом. Принимать в этом празднике участие стало правилом хорошего тона, а для самих выступающих – это признание профессионализма и вклада в культуру нашего городского округа.

В этом году общегородское празднование Дня славянской письменности и культуры прошло уже восьмой раз. В этом году оно совпало и с празднованием Пресвятой Троицы, поэтому традиционно праздник начался с богослужения, которое завершилось общегородским крестным ходом.

По окончании крестного хода к собравшимся обратился настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин.

На площадке перед храмовым комплексом вновь в этом году расположились мастера со своими уникальными изделиями декоративно-прикладного творчества как местных, так и приехавших из Кыштыма, Каслей, Миасса. На мобильной сцене выступали коллективы культурно-досугового центра Озерска, а перед Дворцом культуры «Строитель» был обустроен зрительный зал под открытым небом. Здесь прошел второй городской хоровой фестиваль «От чистого истока», в котором принимали участие

- народный коллектив муниципальный оркестр русских народных инструментов «Россияне» (главный дирижер заслуженный работник культуры Российской Федерации Борис Борисов),

- заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области академический мужской хор (хормейстер Юлия Некрасова),

- народный коллектив академический женский хор (хормейстер Наталья Токарева),

- народный коллектив хор русской песни (хормейстер Елена Петрухина),

- образцовый коллектив детский хор «Гармония» (хормейстер Анастасия Шомполова),

- детский хоровой коллектив «Родник» (руководитель Елена Козоря),

- хор детской музыкальной школы №1 (руководитель Светлана Кривенко),

- хоровой коллектив «Рябинушка» (руководитель Александр Шмаков),

- народный коллектив вокальная группа «Дискаер» (руководитель Татьяна Чехова),

- заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Великанов.

В фестивале приняли участие и гости города - ученики детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета им. М.И.Глинки (руководитель заслуженный артист Российской Федерации Борис Каплун).

В финале праздника в небо взмыли два десятка голубей, символизируя тягу живой души к Небу…

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев