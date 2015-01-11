» Фото аварии взорвало соцсети: в Озерске «Нива» запрыгнула на два автомобиля

Фото с места ДТП шокировало пользователей соцсетей. Автомобиль «Шеви-Нива» заехал сразу на две других машины: «Хендай Гетц» и «Тойоту Короллу».

Как только не назвали эту картину в комментариях: трансформеры, автокамасутра, цирковое шоу... Но, как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно.

— Видел, как достали «Гетц». У него мало что от переда осталось. Фары стекали вниз... Печальное зрелище, — написал очевидец Василий Баталов.

— А мне водилу «Тойоты» жалко. Обычный таксист. Вез меня с дочкой. Благо, кресло есть, и ребенок у меня пристегнут был. Наш автомобиль просто стоял, пропускал, как положено. Слава Богу, без травм все, — поделилась участница аварии Анна Кашина.

У всех вопрос: как вообще могло произойти то, что мы видим на фото? Точной информации пока нет. Автомобилисты строят догадки в группе в «ВКонтакте».

Произошло ДТП в Озерске прямо возле музыкальной школы (ул. Семенова, 5) — на перекрестке, который горожане называют опасным. Здесь то и дело происходят аварии. А 29 мая случилось даже две. Несколькими часами ранее тут столкнулись две легковушки.

https://www.chel.kp.ru/