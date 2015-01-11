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Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

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| Происшествия

Мародеры крадут запчасти и металлолом из сгоревших гаражей

СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 136 происшествий, возбуждено 23 уголовных дела, раскрыто 11.

22 мая наряд патрульно-постовой службы полиции на ул. Челябинская остановили автомобиль ВАЗ-21099, в котором на верхнем багажнике находились металлические изделия, а в багажном отсеке двигатель от автомобиля «Москвич». В ходе дальнейшей работы был установлен владелец данного двигателя, автомобиль которого стоял в одном из гаражей, пострадавших 18 мая в пожаре в районе озера Кызылташ. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Обращаем внимание, что наряды полиции совместно с сотрудниками Управления Росгвардии Челябинской области постоянно проводят патрулирование в районе гаражей, пострадавших в пожаре. За прошедшую неделю в данном районе было задержано несколько автомобилей, в том числе с прицепами, перевозивших металлические изделия. По всем выявленным случаем проводятся проверки.

Обращаемся к владельцам гаражей, расположенных в районе «старой АЗС», с просьбой принять необходимые меры к сохранности собственного имущества.

Мародеры крадут запчасти и металлолом из сгоревших гаражей

Мародеры крадут запчасти и металлолом из сгоревших гаражей

Мародеры крадут запчасти и металлолом из сгоревших гаражей

Мародеры крадут запчасти и металлолом из сгоревших гаражей

В это же день в полицию обратилась жительница Озерска с заявлением по факту мошенничества. 21 мая ей на сотовый телефон пришло СМС- сообщение с якобы списанием денежных средств с ее банковской карты. В сообщении был указан телефон для связи в случае неправомерного перевода денег. Женщина позвонила по указанному номеру, где ей, представившись сотрудником ее банка, сообщили, что произошел ошибочный перевод и для возврата средств ей необходимо назвать все данные карты, в том числе и секретный код на обратной стороне, а впоследствии коды подтверждения, которые ей придут в последующих сообщениях. Потерпевшая передала все затребованные мошенниками сведения, в результате чего с ее банковского счета аферисты похитили денежные средства в сумме свыше 14000 рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

23 мая в полицию поступило заявление от жительницы Озерска по факту мошенничества. Потерпевшая в сети Интернет разместила объявление о продаже садового участка. Вскоре с ней связался якобы покупатель с предложением приобрести участок, предложив внести предоплату. Для этого требовалось подойти к банкомату и под диктовку мошенника провести необходимые операции, в результате чего к счету потерпевшей был привязан чужой номер сотового телефона. В результате мошеннических действий с банковского счета заявительницы были сняты денежные средства в сумме 13030 рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

24 мая сотрудники полиции по «горячим» следам задержали подозреваемого в совершении кражи сотового телефона, стоимостью 51000 рублей, из подсобного помещения магазина «Кари». Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый житель Озерска. По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

24 мая в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110 со строительной площадки, расположенной по ул. Красноармейская. В ходе проведения незамедлительных мероприятий угнанное транспортное средство было обнаружено поврежденным в дорожно-транспортном происшествии. Угонщик совершил столкновение с автомобилем «Газель» на этой же улице, после чего скрылся с места происшествия. В ходе розыскных мероприятий в эти же сутки сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного угона и ДТП. Им оказался ранее судимый житель Озерска, 1978 года рождения, работавший на предприятии, откуда был угнан автомобиль.

Отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Угон). В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания под административном арестом, по окончании которого в отношении него будет избрана мера пресечения.

Мародеры крадут запчасти и металлолом из сгоревших гаражей

27 мая в полицию обратился житель Озерска, 1987 года рождения с заявлением по факту мошенничества. Потерпевший по частному объявлению, размещенному на сайте «Авито», решил приобрести материнскую плату для компьютера. Связавшись с якобы продавцом, 21 мая мужчина перевел за товар 6000 рублей. После того как деньги были перечислены, связь с мошенником прекратилась, материнская плата заявителем так и не была получена. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава, с высшим образованием на должности офицерского состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 3 человека. На семейные конфликты полиция выезжала 19 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 12 выездов.

Было составлено 170 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 26 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 5 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 17 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 122 нарушения Правил дорожного движения, выявлено 4 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 11 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 9 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск

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