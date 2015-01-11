Закрывая театральный сезон, «Золотой петушок» открыл Чемпионат мира по футболу!

Театр кукол «Золотой петушок» закрыл театральный сезон грандиозным аншлагом! Этого дня ждали целый месяц!

Еще в конце апреля на сайте театра появилось интригующее объявление: только раз в году на закрытии театрального сезона каждый ребенок сможет привести одного взрослого бесплатно. Такую акцию «Золотой петушок» устраивал впервые, и публика откликнулась на новшество с превеликим интересом.

В назначенный день, 27 мая, каждый малыш, гордо предъявляя свежекупленный билет, вел в театр за руку своего персонального взрослого. Кроме своих, озерских, побывать на театральном празднике в Озерске изъявила желание целая группа жителей из города Касли, а с ними делегация каслинского телевидения. Им очень повезло, события сменяли друг друга с завидной быстротой!

В этот день у больших и маленьких зрителей было важное дело – предстояло общими усилиями определить победителя Конкурса «Главный герой». Выбирали лучший рисунок из 12 финалистов. Острота заключалась еще и в том, что все финалисты были приглашены на закрытие сезона, и теоретически каждый мог привести с собой собственную группу поддержки. Но симпатии большинства удивительным образом совпали: с большим отрывом голосов победил рисунок Арины Пчелиной! На нем изображен милый Енотик из спектакля «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду».

А перед спектаклем устроили… открытие Чемпионата мира по футболу! Символ Чемпионата – Волк Забивака – выбрал среди юных театралов самого юного и выдал ему персональный футбольный мяч. Один удар маленькой ножки по мячу и вперед к мировым футбольным победам!

На спектакле «Приключения знаменитого утенка Тима» было шумно. Дети дружно орали «Лиса!», пытаясь спасти знаменитого, но очень неопытного по жизни утенка Тима из лап рыжей интриганки. Они встречали дружными аплодисментами зажигательную песенку поросенка Боси и это неудивительно, потому что тема: «Я кашу кушаю, я маму слушаю» близка сердцу любого малыша и даже взрослого. А после прилетали отзывы, например, такие: «Классный спектакль! Утёнок Тим хорош, а лиса вообще отпад – одна морда чего стоит. И как всегда – весело, современно и профессионально!» (Анастасия Романова).

Но прежде чем довольным, усталым от обилия впечатлений театралам разойтись по домам, предстояло разрешить одну, самую главную интригу целого театрального сезона. С октября по май после каждого спектакля юные зрители рисовали того персонажа спектакля, который больше всего понравился. Эти каляки бережно собирали, а накануне закрытия тщательно пересчитали и таким образом выявили Лучшие актерские работы сезона 2017-2018!

Диплом I степени получила Екатерина Замула за роль Элизы в спектакле "Дикие лебеди", а также Дмитрий Ерохин за роль Зайца в спектакле "Серая Шейка". Диплом II степени под бурные аплодисменты труппы вручили Игорю Шестакову за роль Кота Баюна в спектакле "Сказка про Василису Премудрую". Диплом III степени разделили две исполнительницы роли Колобка в одноименном спектакле – Алена Захарчук и Елизавета Федорова!

А на прощание каждый малыш уносил с собой хорошее настроение и воздушный шарик, тот самый сюрприз, который перед началом праздника пообещал хозяин театра – Золотой петушок. До открытия следующего, 67-го театрального сезона всего несколько месяцев, за которые нужно успеть хорошенько отдохнуть и подготовить к премьере новую, большую и красивую сказку – «Сказку о царе Салтане». Но это уже совсем другая история. Следите за новостями!