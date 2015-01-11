Врачи увольняются, отделения закрываются: южноуральцы создали гневную медицинскую петицию

Жители поселка Новогорный (Озерск, ЗАТО) собирают подписи под петицией о состоянии медицинского обслуживания в своем населенном пункте – документ, в котором новогорненцы описывают «вопиющую ситуацию», адресован федеральному Минздраву, губернатору Челябинской области и администрации президента РФ.

Южноуральцы утверждают, что в поселке нет достаточного количества медицинского персонала, люди вынуждены получать помощь в «запретке», а это – дополнительные проблемы и задержки: в городе действует пропускная система. «На скорой остался один фельдшер, который просто физически не в состоянии оказать скорую медицинскую помощь всем нуждающимся. Стоит ли говорить о последствиях столь вопиющей ситуации. Многие отделения стационара закрыли – хирургическое, гинекологическое, детское, роддом», – говорится в петиции.

В поликлинике увольняются врачи, лаборанты, регистраторы и другой медицинский персонал: «Совсем недавно мы лишились ЛОР-врача, которая по совместительству была еще и педиатром (предыдущий специалист уволился). Теперь на одном детском участке постоянно разные врачи, которые приезжают из Озерска».

Оставшиеся в поселке врачи вынуждены работать в обстановке постоянного стресса, скандалов, что приводит к увольнениям и еще большему усугублению проблемы.

Жители поселка, в котором живут более 6,7 тыс. человек, требуют обеспечить территорию должным медицинским обслуживанием, гарантируемым Конституцией. В частности, возобновить работу закрытых стационаров, обеспечить медучреждения необходимым персоналом, создать максимально комфортные условия для работы врачей.

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