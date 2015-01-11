Что меняется в нашей жизни в июне

Изменения в правовом поле.

С 1 июня изменяется порядок регулирования сберегательных и депозитных сертификатов, которые являются именными ценными бумагами, удостоверяющими факт внесения вкладчиком в кредитную организацию суммы вклада на указанных условиях.

С 1 июня за ненадлежащее совершение операций по счету клиента банк обязан уплатить и проценты за пользование денежными средствами, и проценты на сумму долга. В случаях несвоевременного зачисления банком на счет клиента поступивших денег либо их необоснованного списания, а также невыполнения или несвоевременного выполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, которые предусмотрены статьей 395 ГК РФ, независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 852 ГК РФ.

С 1 июня взыскание налогов может осуществляться с банковских счетов в драгоценных металлах. Взыскание задолженности со счетов в драгоценных металлах может производиться при недостаточности или отсутствии средств на рублевых и валютных счетах. Взыскание налога со счетов в драгоценных металлах производится исходя из стоимости драгоценных металлов, эквивалентной сумме платежа в рублях. При этом их стоимость определяется исходя из цены на драгметаллы, установленной Центробанком на дату продажи.

С 1 июня банковские операции с драгоценными камнями исключаются из перечня операций, освобождаемых от обложения НДС.

С 1 июня на различные сроки вводится запрет на въезд автобусов в города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Так, с 1 июня по 17 июля вводится запрет на въезд автобусов на территории Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня — на территории Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска. Исключение составляют:

— автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров;.

— автобусы, оснащенные ГЛОНАСС;.

— автобусы, имеющие разрешение въезда на территорию названных городов.

С 1 июня будет скорректирован порядок упрощенной процедуры оформления ДТП. Оформить аварию без вызова инспектора можно будет даже при наличии разногласий со стороны участников ДТП. Для этого автомобиль должен быть оборудован устройствами на основе ГЛОНАСС либо требуется специальное мобильное приложение.

Кроме того, с начала июня начинают действовать поправки в закон об ОСАГО, касающиеся Европротокола. Вырастет вдвое лимит выплат по нему. Если сейчас максимальная сумма составляет 50 тыс. руб., то с 1 июня пострадавший в аварии при простом оформлении сможет получить до 100 тыс. руб.

С 1 июня вступает в силу новый ГОСТ дорожной разметки. Зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекресток. Разработчики нового стандарта пояснили, что постарались сделать разметку максимально удобной для участников движения.

С 1 июня вводятся положения, направленные на пресечение распространения SIM-карт без предоставления реальных паспортных данных абонента. Устанавливается, что услуги мобильной связи предоставляются только тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору связи.

Со 2 июня вступает в силу Приказ ФНС России, которым утверждена новая форма налоговой декларации по земельному налогу и внесены изменения в порядок ее заполнения. В новой форме учитывается установленный с 1 января порядок начисления земельного налога для случаев изменения в течение налогового периода вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и изменения площади земельного участка.

С 3 июня вводится запрет на размещение рекламы на платежных документах за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Указанный запрет не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

С 4 июня вступает в силу Закон о «черных списках» авиадебоширов. Регламентирована процедура отказа в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком. Исключение пассажира из указанного реестра осуществляется по истечении 1 года с даты вступления в силу административного постановления либо приговора суда. Перевозчик обязан в письменной форме уведомить пассажира о внесении его в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена данным перевозчиком, а также о случаях, при которых пассажиру не может быть отказано в заключении договора воздушной перевозки.

С 24 июня кредитные организации обязаны информировать заемщиков о повышенных рисках валютных кредитов (займов). Также в местах оказания услуг теперь должна размещаться информация о дате, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом (займом), или порядке ее определения.

С 30 июня вводится механизм удаленной биометрической идентификации клиента кредитной организации. После проведения идентификации при личном присутствии гражданина с его согласия информация о нем будет заноситься в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единую биометрическую систему. Банком России по согласованию суполномоченным органом могут быть установлены ограничения по количеству счетов (вкладов), открываемых одному физическому лицу, а также по сумме операций по таким счетам.

30 июня истекает срок, в течение которого необходимо представить в налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется вычет по земельному налогу за 2017 год. С 1 января 2018 года для льготных категорий налогоплательщиков, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, был введен налоговый вычет по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров. При непредставлении такого уведомления налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной суммой налога.

Южноуральцы смогут вступить в реестр обманутых дольщиков только до 30 июня. Изменения в закон о мерах поддержки граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, приняли недавно в Законодательном Собрании Челябинской области. Попадание в реестр обманутых дольщиков дает право на получение земельного участка или жилья по социальному найму.

События, праздники и памятные даты июня.

1 июня в России отмечается Международный день детей. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

2 июня — День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Впервые в России этот своего рода праздник отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда можно есть то, что хочется. Этот праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы. А начинается все невнимания к рациону, переедания и несбалансированного состава меню.

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Установлен ООН и ежегодно отмечаемый экологами в различных уголках планеты. Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране экологии.

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты.

9 июня отмечается Международный день друзей. Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Но, как правило, «подлинная дружба» неизменно считалась крайне редкой, а расцвет ее относили к прошлому, представляя дружбу как идеал, опрокинутый в прошлое. Дата основана именно для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их.

9−11 июня пройдет региональный фестиваль водного туризма «Айские притесы». Он традиционно проводится в Саткинском районе на реке Ай и назван в честь знаменитых скал Большие Притесы. Фестиваль ознаменует начало летнего сезона сплавов на этой реке. Во время фестиваля проходит организованный массовый сплав на катамаран, лодках, плотах и т. д. Основная программа мероприятия проходит на Майской поляне в кемпинге «Айская долина». Состоятся мастер-классы для детей и взрослых, концертная программа авторской песни, активные подвижные игры и веселые старты, туристические состязания, конкурсная программа с сувенирами и призами.

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник — День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия).

14 июня отмечается Всемирный день донора крови, дата которого была приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868−1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров. В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови.

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. В России в этот день вот уже несколько лет ежегодно проходят «живые» встречи блогеров.

С 15 по 17 июня в окрестностях г. Миасса, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина», состоится 42-й Всероссийский Ильменский фестиваль. («Ильмены-2018»). Ильменский фестиваль авторской песни под открытым небом — крупнейший на Урале и второй после «Грушинки» в России. Это одно из самых ярких культурных событий на Урале. Ежегодно Ильменский фестиваль собирает до 40 тыс. участников и зрителей, привлекает внимание любителей авторской песни со всей России. Большинство современных известных бардов когда-то прошло через этот фестиваль (главный символ фестиваля — Олег Митяев, ставший известным благодаря именно «Ильменам»).

17 июня — День медицинского работника. Ежегодно его отмечают в третье воскресенье июня. Профессия врача — одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение направлено не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его развитие.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби — начало Великой Отечественной войны (1941 год). Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам во многих городах страны. Великая Отечественная продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

22—24 июня пройдет XXVI Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (или просто Бажовка). Исконно уральский фестиваль назван именем известного уральского писателя Павла Петровича Бажова, собирателя народных фольклорных уральских сказаний и автора множества сказов. Фестиваль часто меняет место проведения. В этом году Бажовка будет базироваться в Пластовском районе, недалеко от села Демарино. С каждым годом фестиваль становится все масштабнее и популярнее, привлекает много туристов. Это самый крупный фестиваль традиционной народной культуры Урала по количеству участников. Гости фестиваля смогут послушать выступления коллективов русского народного творчества, принять участие в конкурсах и мастер-классах, попробовать национальную кухню, приобрести сувениры на память.

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.

26 июня отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. Этот день был установлен 7 декабря 1987 года на Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками. История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет.

27 июня в России отмечается День молодежи. Этот праздник был учрежден в 1993 году по распоряжению президента Бориса Ельцина. Однако его история началась несколькими годами ранее — еще в эпоху СССР, а именно в 1958 году. В те годы дату отмечали в последнее воскресенье июня. После распада СССР, Россия стала независимой страной, и Борис Ельцин принял решение перенести эту праздничную дату на другой день.

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