Заморозки и мокрый снег придут на Южный Урал 2 июня

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью 2 июня на территории региона пройдут дожди, в горах ожидается мокрый снег, ветер усилится до 20 метров в секунду – на почве возможны заморозки до минус 5 градусов.

Ночью и утром 2-3 июня в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до минус 5 градусов. Днем в большинстве районов прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северный, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, отдельные порывы днем будут достигать 15-20 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 9-14 градусов, в горах – до плюс 5 градусов.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется аварийное отключение систем жизнеобеспечения, повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий. Возможен обрыв линий электропередачи и вал деревьев.

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