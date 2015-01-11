МЧС предупреждает об ухудшении погоды в воскресенье на Южном Урале

По данными Челябинского гидрометцентра, в воскресенье, 3 июня, в Челябинской области ожидаются умеренные и сильные дожди. При этом усилится юго-западный ветер. Он может стать шквалистым, с порывами до 17-22 метров в секунду.

Днем по области +10…+15 градусов.

МЧС рекомендует при усилении ветра стараться меньше выходить на улицу. А если вы оказались на свежем воздухе, соблюдать дополнительные меры предосторожности:

— не оставлять без присмотра детей;

— не прятаться под навесами остановок, у рекламных щитов, под деревьями;

— если ветер становится все сильнее, постарайтесь зайти в ближайший магазин или другое публичное заведение.

— Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам, — говоря в ГУ МЧС России по Челябинской области.

https://www.chel.kp.ru/