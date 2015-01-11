МЧС предупреждает об ухудшении погоды в воскресенье на Южном Урале

По данными Челябинского гидрометцентра, в воскресенье, 3 июня, в Челябинской области ожидаются умеренные и сильные дожди. При этом усилится юго-западный ветер. Он может стать шквалистым, с порывами до 17-22 метров в секунду.
Днем по области +10…+15 градусов.
МЧС рекомендует при усилении ветра стараться меньше выходить на улицу. А если вы оказались на свежем воздухе, соблюдать дополнительные меры предосторожности:
— не оставлять без присмотра детей;
— не прятаться под навесами остановок, у рекламных щитов, под деревьями;
— если ветер становится все сильнее, постарайтесь зайти в ближайший магазин или другое публичное заведение.
— Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам, — говоря в ГУ МЧС России по Челябинской области.
https://www.chel.kp.ru/
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