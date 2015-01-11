Как и чем занять своего ребёнка в каникулы? У нас есть ответ на этот вопрос!

Лето...чем занять своего дошкольника или школьника? Как позитивно и полезно провести школьные каникулы? На эти и многие другие вопросы ответит наша новая еженедельная рубрика "Детская афиша"! Приглашаем к сотрудничеству детские и семейные центры и, конечно, досуговые учреждения!

Озёрск

4, 6 и 8 июня с 9-30 до 12-30

Семейный центр «Точка роста»: мини-сад - это то место, где ваши дети будут весело, интересно и с пользой проводить время, получая массу новых эмоций и впечатлений!

Преимущества:

Ребёнок проще адаптируется к новому коллективу и спокойно отпускает маму.

Мы на самом деле занимаемся с детьми, у нас шикарная программа, отличный педагог и много полезностей, после занятий Вы можете просто покормить ребёнка и он уснёт сам!

Режим мини-сада способствует выработке хорошей привычки "делать все вовремя".

Мама может посвящать 3 часа только себе! (от 2 до 4 лет) Предварительная запись обязательна!

5 и 7 июня с 10 до 11-30

Семейный центр «Точка роста»: мини-сад для самых маленьких! Предварительная запись обязательна!

Каждый вторник и четверг с 11 до 13ч.

ДК «Маяк»: «Лето в городе» - развлекательные программы, творческие мастер-классы, мультики, кафе (6-10 лет)

5 июня, 11-00

ДК «Маяк»: детская игровая программа «Лето в городе» (6+)

5 июня, 19-00

Семейный центр «Точка роста»: набор групп на лето! Творческая лаборатория английского языка для детей. На наших занятиях дети учат песни, слушают истории, участвуют в языковых играх, изучают новые слова и учатся строить устные высказывания уже с первой встречи. Занятия развивают творческие способности, социальные навыки и мелкую моторику. Предварительная запись обязательна! (4+)

6 июня, 18-00

Центральная городская библиотека: 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка! Ждем гостей на Пушкинскую ночь «В гостях у Саши» (6+)

Кстати, с 1 июня библиотека переходит на летний график работы:

пн.- чт. 11.00 - 19.00, пт. 11.00 - 18.00, сб., вс. выходной.

9 июня, 10-30

ДК «Маяк»: театрализованная программа для детских оздоровительных лагерей «С Россией в сердце» (6+)

П.Татыш

Со вторника по пятницу с 10 до 13-30

ДК им.А.С.Пушкина: для детей и подростков работает коллектив прикладного творчества "Умелые руки" под руководством педагога первой категории Яковлевой Лидии Гербертовны. В дни празднования Дня рождения великого русского поэта ребятам будет предложено изготовление игрушек по сказкам А.С.Пушкина.

П.Новогорный

4 июня, 10-30

ДК «Энергетик»: музыкальная игровая программа «С песенкой по лесенке» (0+)

Организаторы программы подготовили музыкальные викторины, загадки о музыке, музыкантах, музыкальных инструментах, композиторах.

8 июня, 10-30

ДК «Энергетик»: танцевальная программа « Так давайте устроим большой хоровод» (0+)

Участников ждет насыщенная музыкально-танцевальная развлекательная программа: танцевальные конкурсы и игры, мини диско и флешмоб.

Если вам есть, что предложить озёрским деткам и их родителям, вы можете связаться с нами по электронной почте, оставив в письме свой контактный телефон: alexandra-tut@inbox.ru

Александра Лебедева