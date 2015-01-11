Памяти героев

Вопреки неудачному высказыванию Д.А.Медведева, сделанному в последние минуты уходящего 2010 года о том, что России всего двадцать лет, в этом году отмечается трехвековой юбилей со дня образования полиции в нашей стране.
Откуда взялась эта дата?
Дело в том, что еще в 1718 году Петром I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии во главе с генерал-полицмейстером царским денщиком Антоном Дивиером. Согласно мнению экспертного сообщества историков, именно с этого времени исчисляется история российской полиции.
И раз уж вернулось историческое название этого правоохранительного органа, то должна вернуться и дата его образования. 10 ноября – День советской милиции – похоже, остается в прошлом. Ему на смену вернулся праздник 5 июня.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храмах Русской Православной Церкви была отслужена панихида по сотрудникам органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Озерска в этом отношении исключением не стал.
Помянуть своих товарищей в озерский храм пришли как действующие сотрудники полиции, так и ветераны.
Богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Димитрий Шорин, подчеркнувший важность подвига тех, «кто души свои полагает за ближних своих».
А.Волынцев
Ключевые теги: 300 лет полиции России, храм Покрова Пресвятой Богородицы, панихида.
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