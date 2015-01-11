Памяти героев

Вопреки неудачному высказыванию Д.А.Медведева, сделанному в последние минуты уходящего 2010 года о том, что России всего двадцать лет, в этом году отмечается трехвековой юбилей со дня образования полиции в нашей стране.

Откуда взялась эта дата?

Дело в том, что еще в 1718 году Петром I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии во главе с генерал-полицмейстером царским денщиком Антоном Дивиером. Согласно мнению экспертного сообщества историков, именно с этого времени исчисляется история российской полиции.

И раз уж вернулось историческое название этого правоохранительного органа, то должна вернуться и дата его образования. 10 ноября – День советской милиции – похоже, остается в прошлом. Ему на смену вернулся праздник 5 июня.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храмах Русской Православной Церкви была отслужена панихида по сотрудникам органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Озерска в этом отношении исключением не стал.

Помянуть своих товарищей в озерский храм пришли как действующие сотрудники полиции, так и ветераны.

Богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Димитрий Шорин, подчеркнувший важность подвига тех, «кто души свои полагает за ближних своих».

А.Волынцев