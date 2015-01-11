Аналогичные проблемы других регионов в Челябинской области уже решаются

Больше 4 часов длилась «Прямая линия президента Владимира Путина». За это время глава государства успел дать ответ почти на 80 вопросов со всех уголков страны. Как и обещалось, были включения с министрами и главами регионов.

Они объясняли, почему во вверенной им области или на подведомственной им территории сложилась та или иная ситуация. Следил за ходом трансляции и губернатор Борис Дубровский. Он пригласил в здание правительства всех министров, чтобы они, услышав вопрос из Челябинской области, были в курсе проблемы. Однако в этом году южноуральцы до президента не дозвонились. Между тем, поднимавшиеся во время «Прямой линии» проблемы других регионов не так далеки от Челябинской области. Это отметил губернатор. В качестве примера он привел вопрос с земельными участками. На Южном Урале земли нет, поэтому в регионе скоро рассмотрят законопроект о замещении участка денежными выплатами. Остро стоящий по всей стране вопрос с обманутыми дольщиками уже сегодня активно решается в Челябинской области и не без вмешательства Бориса Дубровского.

"Мы благодарны федеральному центру за то, что были услышаны наши призывы о необходимости запрета долевого строительства в том виде, в котором оно существовало до недавнего времени и приводило к подобным. Для региона актуален вопрос упорядочения ситуации с мусором. В Челябинской области утверждена территориальная схема обращения с твердо-бытовыми отходами, выбраны региональные операторы во все кластеры, мы планируем со второго полугодия текущего года решить многолетнюю проблему — закрыть свалку, которая расположена в областном центре и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Следующий шаг — ее рекультивация." — прокомментировал Борис Дубровский.

Стоит отметить, что «Прямая линия» началась с позитивной повестки. Президент Владимир Путин рассказал, какие сегодня результаты демонстрирует Россия. Это и торговый оборот, и медицина, и рост доходов. Как справедливо отметил губернатор Борис Дубровский, Челябинская область внесла в рост этих показателей очень большой вклад. У нас выросла и продолжает расти экономика, в целом. В том числе внешнеторговый оборот Челябинской области за минувший год увеличился на одну треть, достигнув 7,7 миллиардов рублей, причем торговое сальдо складывается в пользу нашего региона. Все большую роль в экспорте играет продукция сельского хозяйства, наш объем экспортных поставок продуктов питания за рубеж превысил 125 миллионов долларов. Огромное внимание Владимир Владимирович уделил вопросам здравоохранения. Челябинская область внесла свой вклад в увеличение продолжительности жизни людей. У нас на конец 2017 года этот показатель составил 71,5 года, он увеличился на двадцать два месяца за последние четыре года. Мы активно на территории региона развиваем компетенцию по борьбе с онкологическими заболеваниями и развитию ядерной медицины. Челябинск входит в число ведущих центров в стране по высокотехнологичному лечению онкологических заболеваний. С учетом значимости темы мы ставим задачу повышения конкурентоспособности регионального здравоохранения, максимальной доступности всех видов медицинской помощи, и прежде всего — на первичном уровне. — добавил Борис Дубровский. Действительно, в 2017 году в регионе начало работу новое здание поликлиники Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Сегодня проектируется протонный центр, начинается его строительство. В планах — использование отечественного протонного генератора, и необходима федеральная поддержка проекта. Ядерная медицина может развиваться не только в Челябинске, но и в Снежинске, Озерске — на площадках территорий опережающего развития.

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