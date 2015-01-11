Озёрск — город, которого нет: жительница «запретки» не смогла задать вопрос президенту

На прямую линию с президентом РФ россияне прислали около 2,5 млн вопросов. А у жительницы Озерска Елены не получилось это сделать, так скажем, по техническим причинам.

— Пыталась задать вопрос президенту о стройотрядах и судьбах молодого поколения Озерска посредством «ВКонтакте». Но, похоже, город, в котором я проживаю, находится за пределами Российской Федерации, — написала в соцсетях Елена.

Она выложила скриншот переписки с ботом системы регистрации вопросов. Он несколько раз подряд просит Елену назвать ее город. Женщина пишет: «Озерск», «Озерский городской округ», «г. Озерск, Челябинская область»… Но система не понимает.

— Похоже, такого города в России не существует, — отвечает ей «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Проблема оказалась в одной букве:

— Потому что пишется через «е», а не через «ё», — сразу же ответили женщине жители Озерска, которые смогли отправить свои вопросы.

В современном русском языке принято заменять эти буквы. Хотя много людей, в том числе филологов, этим недовольны.

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