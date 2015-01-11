Поэту Дольскому – 80!

Вчера свой юбилей отметил поэт, музыкант-виртуоз, автор-исполнитель, заслуженный артист России Александр Александрович ДОЛЬСКИЙ.
80 лет – это серьезный возраст. Но, несмотря на бороду и возраст, он по-прежнему не уходит на покой. Сердце не позволяет. Душа требует. А руки… Руки помнят.
А мы помним его, приезжавшего к нам в Озерск несколько раз.
Подробности в видеосюжете.
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