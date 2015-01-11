Блогер Наталья Краснова ответила на нападки челябинцев из-за вопроса Путину

Блогер Наталья Краснова ответила на нападки жителей Челябинска, ополчившихся на землячку из-за глупого вопроса, который она накануне задала Владимиру Путину.

Во время «Прямой линии» с президентом России 7 июня челябинка, ныне проживающая в Москве, находилась вместе с другими известными российскими блогерами в специальной студии делового центра Москва-Сити. Всех их туда пригласили для того, чтобы сделать на федеральном канале сюжет о популярности в стране социальных сетей. И вот, когда корреспондент дал возможность Красновой напрямую задать вопрос Путину, уроженка Челябинска спросила президента о том, когда же блогинг станет профессией.

Владимир Владимирович, отметив красоту девушки, дал ей вполне серьёзный ответ. Однако жители Челябинска тут же набросились на Наташу Краснову. Ведь ранее горожане планировали использовать «Прямую линию», чтобы рассказать президенту о проблемах с жильём для сирот, трудностях инвалидов и контрафактных товарах, челябинской свалке и даже предложить вернуть «Табель о рангах» для чиновников. Социальные сети до сих пор разрываются от гневных комментариев в сторону блогера.

«Наташа, извини, пожалуйста. Вопрос про блогинг из Челябинска звучал, наверно, не совсем общим... Выглядело глупо. Про воздух, ГОК, бедность, грязный город не смогла спросить?» - возмущённо написал в Facebook челябинский эко-активист ‎Владимир Казанцев.

«Наташа Краснова очень красивая женщина. И, вроде бы, неглупая. Кандидат наук. Но - а давно она с налоговой общалась? Может, соскучилась, судя по вопросу? И - да: тут как раз правительство обсуждало введение налога для самозанятых. Ну, теперь точно введут», - заметил там же журналист Дмитрий Моргулес.

Даже пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин не смог пройти мимо. Он выложил в сеть совместное фото с Натальей Красновой, где она одета в откровенное красное платье. Снимок сопровождён саркастической подписью: «главный специалист отдела перспективного блоггинга».

Наталья Краснова, не выдержав нападок хейтеров, сегодня наконец ответила своим подписчикам. Девушка неожиданно призналась, что её вопрос президенту, действительно, был глупым.

«Потому что передо мной не стояла задача блеснуть интеллектом, не было у меня цели полить грязью людей, не было задачи попиарить свою морду. Была задача - наладить диалог между правительством РФ и блогерами той же РФ. Задача выполнена, - заявила челябинский блогер Наташа Краснова, известная под псевдонимом Black Russian Mama, в соцсети «ВКонтакте». - Теперь каждый мой комментарий на тему экологии родного города, жестокого отношения к животным или социальной незащищённости граждан - будет рассмотрен правительством с повышенным вниманием».

Бьюти-блогер заявила, что из-за сложившейся ситуации, больше не будет переписываться с фанатами в личных сообщениях. «Если бы я могла задать вопрос про Челябинск, поверьте, я бы его задала», - заключила Наташа Краснова.

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