В Челябинске открыли мемориал хирургу, впервые в СССР разделившему сиамских близнецов

Сегодня, 8 июня, на стене Челябинской областной клинической детской больницы появилась мемориальная табличка выдающемуся хирургу Льву Новокрещенову – в 1990 году он впервые в СССР провел уникальную операцию по разделению сиамских близнецов Ани и Тани Коркиных, родившихся в столице Южного Урала.

Глядя на жизнерадостных девушек, с трудом представляешь, что 28 лет назад они пережали сложнейшую операцию. Малышки срослись животами и имели одну на двоих печень. Как рассказала мама девушек Вера Коркина, впервые о появлении необычных детей она узнала во время УЗИ на седьмом месяце беременности. Несмотря на внутреннюю готовность, появление сиамских близнецов повергло ее в шок.

«Конечно, я была шокирована, не знала, что делать. Муж не выдержал этого испытания, начал пить и ушел из семьи. После операции я не заметила ничего странного в поведении дочерей. Они были обычными детьми, хлопот не доставляли», – говорит Вера Коркина.

Операцию провели, когда малышкам было всего 36 дней от роду. Лев Новокрещенов, взявшейся помочь отчаявшейся маме, разработал уникальную методику разделения печени. На протяжении 15 лет за здоровьем девочек наблюдали врачи. О том, что когда-то они были сиамскими, близняшки узнали, когда им исполнилось 10 лет. «Сейчас мы живем, как самые обычные люди, разве что, пупков у нас нет. Ничего не беспокоит, чувствуем себя хорошо. Печень нам разделили в детстве, но с возрастом она выросла и достигла нужных размеров. Мы очень благодарны Льву Борисовичу за то, что он подарил нам жизнь», – рассказала Татьяна Коркина

Сестры признаются, что несмотря на тесную душевную связь, они не чувствует, «что у кого болит», но сильно скучают, если приходится расставаться. Считается, что близнецы обязательно должны быть похожи друг на друга, но Таня и Аня, скорее, опровергают это предположение. «Таня у нас бойкая, а я, наоборот, мягкая», – говорит блондинка Анна Коркина. Девушки, которые всю жизнь живут в Челябинске, говорят, что уже устали от внимания журналистов и даже отказываются от съемок на федеральных каналах. Близняшки работают вместе – сейчас они занимаются копчением и приговлением рыбы. Говорят, что замуж еще не вышли, но планируют в будущем создать семьи.

О Льве Новокрещенове, разделившем девочек, когда ему было 62 года, коллеги отзываются как о настоящем профессионале и педагоге с большой буквы. С 1998 года он был профессором кафедры детской хирургии Челябинского государственного мединститута, написал более 150 научных работ и статей, стал автором пяти изобретений. Помимо детской хирургии он занимался операциями на мочевом пузыре. В церемонии открытия мемориальной доски выдающемуся хирургу приняли участие родные и коллеги Новокрещенова. По две красные гвоздики к памятнику возложили Аня и Таня Коркины, получившие шанс жить полноценно благодаря мастерству южноуральского врача.

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