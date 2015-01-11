Работа — дарить заботу. Лучшим соцработникам вручили правительственные премии

В Челябинской области наградили лучших социальных работников. В день профессионального праздника премии и грамоты специалисты получили из рук губернатора.

В областное правительство пригласили 50 воспитателей, сиделок и педагогов из разных городов Южного Урала. Чиновники отмечают, в регионе поводов для профессиональной радости достаточно много.

Татьяна Никитина, министр социальных отношения Челябинской области: "Еще несколько лет назад мы представить себе не могли те результаты, которые обсуждаем сегодня. Ликвидирована очередь в стационарные учреждения. Это многовековая проблема, которую долгое время не удавалось решить".

В правительстве в этом году увеличили расходы на меры соцподдержки. На помощь ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и сиротам власти региона направили порядка 26 миллиардов рублей.

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