Праздник в доме-интернете

8 июня 2018 года, в Доме-интернате для престарелых и инвалидов г.Озерска состоялся праздничный концерт "На встречу юбилею!",с участием коллективов МБУ "Культурно-досуговый центр". Со дня образования Дома-интерната прошло 25 лет. Так сложилось исторически, что творческие коллективы были и остаются причастны к жизни людей, проживающих в Доме-интернате. Ежегодно в дни государственных праздников 1 октября, 8 марта, 9 мая и,конечно, в Новый год,творческие коллективы ДК им.А.С. Пушкина посещают с концертными программами этот теплый и уютный Дом. День рождения учреждения -социального партнера не стал исключением. Сегодня Дом-интернат объединил под одной крышей тех, кто очень нуждается в заботе и внимании, и тех, кто с радостью пришел поделиться своим душевным теплом и вниманием в ответ. После официальной части праздника гости, работники и проживающие увидели красочные выступления молодых артистов Дворца культуры "Маяк": солистов народного коллектива Ансамбля бального танца "Золушка"- Полины Купреевой и Светлакова Владислава (балетмейстеры Юлия Третьякова и Сергей Пантюхин), солистов вокального коллектива "Шоу-класс" Мариэтты Киргетовой,Ольги Талочкиной, Алены Галкиной, Марии Новицкой ( руководитель вокального коллектива Диана Широкова), солистов образцового коллектива Ансамбля народного танца "Каблучок"- Влада Севастьянова и Таисии Тереховой (руководители Яна и Владимир Садилкины). В этот торжественный день, к счастью для всех, участники творческих коллективов стали участниками социальной миссии, миссии добра, любви и милосердия!

Коллектив МБУ "Культурно-досуговый центр" от души поздравляет всех, чьи жизни и судьбы объединял и продолжает объединять Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Желаем всем здоровья, бодрости духа и хорошего настроения!

С уважением,

Заведующий СП ДК им.Пушкина

Марина Золотарева