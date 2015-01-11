Озёрские хакеры насмешили посетителей Сбербанка

Участники и гости группы «Подслушано в Озёрске» социальной сети ВКонтакте активно обсуждают инцидент, произошедший 7 июня в центральном отделении Сбербанка в Озёрске. «Банкомат Сбербанка на Луначарского, 17. Мне интересно, что там за система безопасности?», – написала пользователь Екатерина Грязнова, снабдив свое сообщение фотографией банкомата, на дисплее которого вместо привычной заставки красуется изображение мужских гениталий и задорная поясняющая надпись.

Предположение о том, что автор фотографии зафиксировал собственную хулиганскую выходку, отпало сразу: Екатерина, специалист по нейл-дизайну, пожаловалась, что ей было срочно необходимо пополнить банковскую карту, однако оригинальная блокировка не позволила войти в меню устройства. Также автор сообщения опровергла предположение, что фотография изготовлена с помощью графического редактора.

Один из технически подкованных комментаторов внес ясность в суть инцидента: «На банкомате стоит Windows XP, просто открыт paint (простейший графический редактор – ред.), и нарисовано сие художество… Скорее всего, сбой у банкомата произошёл, и вместо приложения банкомата появился рабочий стол Windows XP».

Среди множества ироничных комментариев под пикантной фотографией встречаются и недовольные: «Понятно, что взломали систему хулиганы и поменяли заставку, со Сбером такие происшествия постоянно происходят», «Если честно, Сбер в последнее время заслуживает даже более красочных отзывов».

По телефону головного офиса Сбербанка в Озерске от комментариев нашему корреспонденту воздержались.

Озёрск.ру