Принял решение сделать новый шаг на пике творческих сил

9 июня глава округа Евгений Щербаков встретился с бывшим депутатом Собрания депутатов округа и директором театра драмы и комедии «Наш дом» Владимиром Куликом. Глава округа лично поблагодарил Владимира Александровича за многолетнюю плодотворную работу, за его большой вклад в развитие культурного пространства Озерского городского округа.

Как уже сообщалось ранее, Владимир Кулик досрочно сложил депутатские полномочия и оставил должность директора театра в связи со сменой места жительства. В день отъезда с Владимиром Александровичем встретился глава округа Евгений Щербаков. Он подчеркнул, что за годы своей творческой деятельности в Озерске Владимир Кулик внёс значительный и весомый вклад как по организации работы театра кукол «Золотой петушок», а также в качестве директора театра «Наш дом»:

– Благодаря его инициативе и под его личным руководством в округе состоялось много креативных ярких проектов, и «Ночь в театре», и интересные премьерные спектакли. Есть такое мнение, что иногда надо менять карьеру на пике творческих сил, и Владимир Александрович решился на этот шаг. Я желаю, чтобы всё, что он для себя наметил, сбылось.

Евгений Щербаков также отметил, что Владимир Александрович уже порекомендовал кандидатуру нового руководителя театра и в ближайшее время она будет рассмотрена.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36121/