Состоялся 1 этап профилактического мероприятия «Внимание – дети!»

В рамках проведения 1 этапа профилактического мероприятия «Внимание – дети!», в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, 08.06.2018 года сотрудниками ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск проведено рейдовое мероприятие по выявлению нарушений правил перевозки детей.

Цель данного мероприятия - проверить насколько ответственно относятся взрослые к вопросам безопасности маленьких пассажиров.

4 патрульных экипажа ДПС и представитель добровольной народной дружины «Озерские автомобилисты» несли службу по надзору за безопасностью дорожного движения на загородних дорогах, а также на вьезде в город Озерск.

В период проведения мероприятия с 17:00 до 20:00 часов сотрудниками ОГИБДД были проверены 231 транспортное средство. Из них в 37 перевозились несовершеннолетние пассажиры. Все водители выполнили требования правил перевозки детей, чем обеспечили безопасность своим детям.

Чтобы избежать несчастий на дороге, ОГИБДД УМВД России еще раз напоминает водителям правила перевозки детей в салонах автомобили!

Перевозка детей до 7-ми летнего возраста независимо от места расположения в салоне автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. На переднем сиденье легкового автомобиля обязательно использование детского удерживающего устройства до достижения ребенком 12-ти летнего возраста.

Детей, которым исполнилось 7 лет, допускается перевозить на заднем сиденье легкового автомобиля без использования автокресел и каких-либо иных средств, но ребенок должен быть пристегнут штатным ремнем безопасности.

Обеспечение безопасности ребенка в автомобиле – это главная задача любого водителя. К тому же и самому водителю будет спокойнее, если во время движения в автомобиле ребенок будет надежно зафиксирован, и все внимание водителя будет сфокусировано на дороге.

При выборе автокресла, в первую очередь учитывайте вес, рост и возраст вашего ребенка. Определите группу автокресла. Существуют автокресла, совмещающие в себе функции сразу нескольких групп – например 0+/1 или 2/3. Универсальные кресла обеспечивают защиту в меньшей степени, чем идеально подобранные по весу, росту и возрасту.

Выбор детского удерживающего устройства за вами, уважаемые родители, главное, чтобы оно было надежным и обеспечивало безопасность вашего ребенка.

Берегите детей!