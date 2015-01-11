Новая «Детская афиша» на всю неделю!

Отныне в начале каждой недели выходит наша новая еженедельная рубрика "Детская афиша"!

Чем заняться летом дошколятам и тем, кто находится на заслуженных каникулах? Ответы ниже!

Озёрск

Каждый день по предварительной записи:

Семейный центр «Точка роста»: «Томатис-терапия» - интенсивная программа повышения концентрации внимания, улучшения памяти, усидчивости! В программу входит индивидуальное тестирование.

Запись на консультацию по телефонам: 4-02-92, +79514891498

12 июня, 12-00

Детский парк: концертно-игровая программа "Много нас-страна одна!"

13 и 15 июня, 10-00

Игровая площадка у Храма Покрова Пресвятой богородицы: Проект «Территория добра и детства». Экскурсия по Храму, мультфильмы, познавательные программы!

13 и 15 июня с 9-30 до 12-30

Семейный центр «Точка роста»: мини-сад для детей от 2 до 4 лет! Мама может посвятить 3 часа только себе! А малыш в это время будет играть, развлекаться, обучаться! Предварительная запись!

13 июня, 17-15

Интерспорт Фитнес: в кск "Лидер" Zumba Kids+глубокий стретчинг(6-9 лет)

13 июня, 18-00

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" детская ритмика+фитнес(3-5 лет)

14 июня с 10 до 11-30

Семейный центр «Точка роста»: мини-сад для самых маленьких! Ваши малыши будут весело, интересно и с пользой проводить время, получая массу новых эмоций и впечатлений! Предварительная запись!

14 июня, 11-00

ДК «Маяк»: детская игровая программа «Лето в городе».

14 июня, 17-15 и 18-00

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" Baby-KIBO(4-6 лет) Мальчики! Новички!

14 июня, 18-00

Собрание в Школе социальных танцев «DANCE MIX»! Набор в летние танцевальные экспериментальные группы по бачате! От 7 до 13 лет! Бачата - это очень интересный и парный танец, целиком построенный на импровизации партнера. Обычно бачату танцуют взрослые люди, но как показала практика, дети легко и с удовольствием овладевают основными фигурами танца.

15 июня, 16-30

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" начальная акробатика(девочки 3-5 лет)

17 июня, 13-00

Семейная творческая студия «Хобби Микс» в "Точке роста": мастер-класс по вязанию ультра-модной поясной сумки (9+)

П.Татыш

12 июня, 13-00

ДК им.А.С.Пушкина: "Крепкая семья- сильная Россия!". В программе: праздничный концерт, шашлыки, батут и игровой комплекс для детей и подростков, катание на лошадях.

П.Новогорный

ДК «Энергетик»: игровая программа «День друзей».

Приглашаем к сотрудничеству детские и семейные центры и, конечно, досуговые и спортивные учреждения! Размещайте вою информацию на нашем ресурсе!

Александра Лебедева