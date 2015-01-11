Россиянам могут выплачивать вознаграждение за сдачу батареек

В России планируется выплачивать вознаграждение гражданам за сдачу батареек, соответствующее предложение содержится в проекте концепции развития системы тарифных планов по оплате коммунальных услуг.

По данным издания, чтобы стимулировать сбор и утилизацию батареек, ассоциация «ЖКХ и городская среда» предлагает ввести оплату для граждан за каждый сданный источник питания. Это одно из предложений по внедрению тарифных планов в ЖКХ, которые подготовлены отраслевыми экспертами по просьбе Минстроя и обсуждаются рабочей группой по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве РФ.

В настоящее время граждане могут добровольно сдать батарейки в некоторых магазинах электроники и торговых центрах. Сбором источников питания иногда занимаются управляющие компании в многоквартирных домах. Впоследствии специализированные компании напрямую доставляют батарейки переработчику.

А расходы на мотивационные платежи могут включаться в тарифы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, оплачиваемые самим населением, или финансироваться за счет утилизационного сбора. Цена сданной батарейки пока не обсуждалась.

По словам генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексея Макрушина, если региональный оператор из тарифа будет получать 10 рублей за каждую сданную батарейку, отправленную на завод, он может, условно говоря, 5 рублей отдавать тем, кто эту батарейку сдает.

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