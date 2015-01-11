Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 13.06.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 13 июня 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 7 град. С

• атмосферное давление 737 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 90 %

• ветер северо-западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП.

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Набережная 17,21,25,27,33,37,41,43 Музрукова 39 п.4,5,6 с 9 до окончания

2 В сетях электро-

снабжения Восточная 3,5 с 13 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения Семенова 14, Калинина 9,11,13 с 8 до окончания

Дзержинского 38 с 8 до 17 часов

Музрукова 39 п.4,5,6 с 9 до окончания

Строительная 51, Набережная 69 с 9 до 15 часов

Гайдара 24 п.7,8 с 10 до 12 часов

Вниманию жителей округа!

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения жителей города, что с 9 июня по садовым маршрутам № 16, № 20-21, № 24-25, № 26-28 будет введен рейс на 21 час из сада.

Движение автобусов по городским, пригородным и садовым маршрутам 10,11 и 12 июня 2018 года будет выполняться по воскресному расписанию.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 13 июня 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие дожди, днем в горах до умеренных, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью плюс 3-8º, в горах и низинах до минус 2º, на почве до минус 4º, днем плюс 16-21º, в северных районах до плюс 12º.

ОЯ: град ,местами крупный, усиление ветра.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при осадках, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с, высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано

198 обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36127/