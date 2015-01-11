В детском лагере на Урале отравились более 60 человек

Правоохранительные органы выясняют причины массового отравления в оздоровительном лагере “Сосновый” в городе Кушва Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 8-9 июня резко ухудшилось самочувствие более чем у 60 детей, а также еще у двух совершеннолетних вожатых лагеря. И доставили в больницу с симптомами болей в животе, тошноты, рвоты и общего недомогания.

“Уголовное дело возбуждено по статье 236 УК РФ “Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». На месте происшествия работают следователи СКР, которые проводят допросы представителей администрации детского лагеря, изымают необходимую документацию, касающуюся организации питания детей. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены соответствующие исследования”, – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как стабильное.

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