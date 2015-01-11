Дождались: в атомном Озёрске сносят одно из самых уродливых зданий

Павильон «Колокольчик» на улице Октябрьской простоял заброшенным более 5 лет. За это время строение превратилось в облезлый кусок металла, который портил облик всей улицы. Сноса павильона добились жители этого района через Максима Чубенко, временно работающего в качестве депутата на округе. В течение трёх дней «Колокольчик» уберут, а в ближайшие недели на его месте появится свежий газон.

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