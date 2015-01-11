После ряда смертей в роддомах обновили оперативный штаб

Соответствующее положение по профилактике и снижению детской и материнской смертности на территории Челябинской области размещено на сайте Правительства.

Штаб призван разработать предложения по улучшению организации медицинской помощи матери и ребенку. В составе штаба представители регионального Минздрава, Росздравнадзора, а также начальник управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска Елена Симонова. Руководителем назначен первый заместитель губернатора Евгений Редин.

Принимать участие в заседаниях могут главные внештатные специалисты Минздрава области, главы муниципалитетов, их заместители, руководители государственных и муниципальных организаций.

Напомним, в Челябинской области за последний месяц произошло несколько трагических случаев. Только в Магнитогорске скончались двое младенцев. Предварительный диагноз – «сепсис новорождённого».

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