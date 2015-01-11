На Челябинскую область надвигается ураган с градом

В Челябинской области вновь объявлено об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, ожидаются усиление ветра и грозы с градом.

«По данным Челябинского ЦГМС, днём 14 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются умеренные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в предупреждении ГУ МЧС региона.

Спасатели рекомендуют населению при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна, на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

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