На Челябинскую область надвигается ураган с градом

В Челябинской области вновь объявлено об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, ожидаются усиление ветра и грозы с градом.
«По данным Челябинского ЦГМС, днём 14 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются умеренные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в предупреждении ГУ МЧС региона.
Спасатели рекомендуют населению при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна, на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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Ключевые теги: Челябинская область, ухудшение погодных условий, град, ветер.
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