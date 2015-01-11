Молодой праздник с интересной историей

12 июня вместе со всей страной Озерский городской округ отмечал День России. В этот день праздничные мероприятия для детей и взрослых прошли в Озерске, а также в посёлках Татыш, Метлино и Новогорный.

Следует отметить, что праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, в Озерском городском округе начались с 8 июня. К этой дате было приурочено торжественное вручение паспортов в Центральной городской библиотеке, театрализованное представление для детей городских оздоровительных лагерей «С Россией в сердце» во дворце культуры «Маяк».

Утром 12 июня в Детском парке началась игровая тематическая интерактивная программа для детей «Много нас – страна одна!», а вечером в Парке культуры и отдыха состоялась эстрадная программа «С любовью к России». На центральной площадке парка была установлена летняя эстрада, царило праздничное настроение. В начале программы ведущая праздника рассказала о том, когда был учреждён самый молодой государственный праздник. Она напомнила, что в 1994 году указом первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина 12 июня был объявлен Днем принятия декларации о государственном суверенитете России, а с 1 февраля 2002 года праздник получил официальное название – День России.

Собравшихся в парке озерчан с праздником поздравил заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

– В этот солнечный день мы собрались в нашем любимом городском парке, чтобы отметить День России. Поздравляю вас с этим праздником, желаю всем любви, удачи, добра и исполнения задуманных планов.

В этот вечер популярные песни советской и российской эстрады для гостей парка прозвучали в исполнении озерского коллектива ВИА «Мечты», и все желающие могли принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. 12 июня праздничные программы, посвящённые Дню России, также прошли в посёлках Татыш, Метлино и Новогорный.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36134/