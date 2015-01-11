«Волшебство звука» в Озерске началось с ярких эмоций

10 июня в Детской музыкальной школе №1 Озерского городского округа состоялась церемония открытия III Всероссийской летней творческой школы для одаренных детей в области музыкального искусства «Волшебство звука».

Третий год подряд в Озерском городском округе открылась одна из престижных площадок для развития творческих способностей детей и об этом говорит уже тот факт, что руководитель Школы - Президент Международного проекта "Великие имена искусства", лауреат Международных конкурсов Мария Смердова привезла на учебу свою дочь.

«Волшебство звука» - проект, цель которого – найти, поддержать, помочь ребёнку творчески вырасти и не бояться встать на серьёзный профессиональный путь.

В ходе открытия директор ДМШ №1 Лариса Кузнеченкова уточнила, что за все время проведения Школы ее посетили более 200 юных дарований, было проведено 250 мастер-классов и 10 открытых концертов:

- Результаты этой работы не прошли даром – в 2018 году заявка на проведение III Всероссийской летней творческой школы в результате конкурсного отбора получила грантовую поддержку ФГУП «ПО «Маяк».

В этот раз 30 начинающих музыкантов из Москвы, Владивостока, Челябинска, Северска, Камышлова, Артемовска, Кыштыма, Касли, Троицка традиционно ждет насыщенная программа. Сделано все, чтобы гостям было комфортно и интересно провести время в "закрытом городе".

С приветствием к собравшимся ученикам, родителям и преподавателям обратился заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Он подчеркнул, что в Озерском городском округе для развития талантливых детей созданы хорошие условия: работают четыре учреждения дополнительного образования и грамотные педагоги.

С большой радостью и гордостью поздравила всех участников III Всероссийской летней творческой школы «Волшебство звука» главный специалист управления культуры Наталья Гаева:

- Наше творческое начинание было создано, успешно реализовано и сохранено! Благодаря Школе скрипачи и пианисты получили бесценную возможность общения с ведущими педагогами России и мира! Желаю всем вам вдохновения, терпения, успехов, достойных результатов и ярких эмоций!

В самом начале своего общения участники Школы с большим вниманием выслушали не только обращения в свой адрес, но и выступления почетных гостей – наставников: Дмитрия Онищенко, Ивана Иванова, Марии Смердовой. После церемонии открытия состоялись первые мастер-классы.

III Всероссийская летняя творческая школа продолжит свою работу до 17 июня. В ее программу включены мастер-классы, концерты и интересные встречи. Завершающим мероприятием станет гала-концерт участников, который пройдёт 16 июня, в 16:00, в концертном зале ДК «Маяк».

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36137/