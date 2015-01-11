Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 217 происшествий, возбуждено 30 уголовных дел, раскрыто 18.
И еще из полицейской статистики:
Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 5 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 20 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 30 выездов.
Было составлено 320 административных протоколов, в том числе:
- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 42 протокола;
- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 19 протоколов;
- за мелкое хулиганство – 42 протокола.
Инспекторами ДПС пресечено 217 нарушений Правил дорожного движения, выявлено 5 водителей за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Осуществлено 6 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 4 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ
Ключевые теги: сводка происшествий и преступлений, ОГО.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать