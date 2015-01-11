Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 217 происшествий, возбуждено 30 уголовных дел, раскрыто 18.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 5 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 20 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 30 выездов.

Было составлено 320 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 42 протокола;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 19 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 42 протокола.

Инспекторами ДПС пресечено 217 нарушений Правил дорожного движения, выявлено 5 водителей за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 6 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 4 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ