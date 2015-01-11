Шашки: Кыштым – Озерск товарищеская встреча, посвященная Дню России.

12 июня 2018 года в павильоне стадиона "Академия футбола" г.Кыштым состоялась товарищеская встреча по шашкам, посвященная Дню России, между ветеранами спорта Кыштыма и Озерска.

По всей вероятности это первая встреча за всю спортивную историю наших соседних городов. На сегодня мы также являемся соседями и по турнирной таблице в 7-й областной спартакиаде ветеранов труда и спорта, где после 6-ти видов Озерск лидирует, Кыштым на 2-м месте. Инициатором этой встречи был руководитель спортивного ветеранского спорта г. Кыштыма Костин Юрий Викторович. Состав команд был по 8 человек ( 4 женщины и 4 мужчины). В упорной борьбе победу со счетом 17:15 одержали Озерчане. В личном зачете среди женщин выиграла Кротова Ирина, у мужчин Корнеев Алексей. Хочется отметить хорошую организацию, гостеприимство и радушный прием наших соседей. Победителям и всем участникам шашечного турнира были вручены грамоты и памятные сувениры. По окончании было организовано чаепитие. Спонсором этого мероприятия была общественная палата Кыштымского городского округа в лице ее председателя Кузнецова Л.П. Команда Озерска выступала в следующем составе: Котова Ирина, Назарова Алефтина, Лисицына Тамара, Химичева Екатерина, Корнеев Алексей, Юделевич Семен, Зимин Леонид, Овчинников Алексей. Обе команды выразили единодушное мнение о становлении этого турнира традиционным, ежегодным.

Руководитель Озерской команды Корнеев Алексей.