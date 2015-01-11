В Челябинской области не хватает более тысячи врачей

Расчетная потребность учреждений здравоохранения Челябинской области во врачах в настоящее время составляет 4 тысячи 76 человек. Но фактическая потребность составляет 1319 врачей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин 14 июня на заседании правительства региона.

«По штатному расписанию требуются 1362 врача для работы в условиях стационаров, 2543 – для работы в амбулаторном звене и 171 специалист скорой медицинской помощи. Но 6887 врачебных должностей занято совместителями», – сообщил министр.

Глава минздрава считает, что такая ситуация сложилась в связи с низким уровнем заработной платы медикам, поэтому многие работают по совместительству, минимум на 1,5 ставки.

Наибольший дефицит во врачах отмечен в Агаповском, Верхнеуральском, Карталинском, Троицком, Ашинском муниципальных районах, Локомотивном, Карабашском, Южноуральском, Верхнеуральском и Златоустовском городских округах. В области в целом на 10 тысяч населения приходится 34 врача и 85 специалиста среднего медицинского персонала. В Челябинске обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составила 56 врачей.

Для решения проблемы в регионе с 2012 года действует программа «Земский доктор», за этот период в сельскую местность уехали работать 566 врачей. В прошлом году 70 врачей по программе получили по 1 миллиону рублей, а 25 фельдшеров – по полмиллиона. Также в 2017 году был заключен 171 договор о целевом обучении в Южно-Уральском государственном медицинском университете. После окончания вуза молодые специалисты должны будут три года отработать в госучреждениях здравоохранения Челябинской области. В текущем году также продолжится набор «целевиков».

Губернатор Борис Дубровский поручил региональному Минздраву разработать дополнительные меры по устранению проблемы нехватки медицинских специалистов в тех муниципалитетах, где наиболее остро стоит вопрос нехватки врачей и медперсонала. «Мы должны помочь территориям, которые сами справиться с этой проблемой не могут», – отметил глава региона.

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