Какие законы и ограничения вступают в силу во время ЧМ-2018

С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу. Матчи состоятся в 11 российских городах. Какие законы и ограничения вступают в силу на время чемпионата?

Ограничения для гостей городов — участников ЧМ и собственников жилья

Приехавшие в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару и Саранск во время проведения чемпионата мира по футболу должны будут встать на учет в отделении полиции. Прописанные в Московской и Ленинградской областях могут не оформлять временную регистрацию в столице и Санкт-Петербурге соответственно. Согласно указу президента об усилении мер безопасности россиянам на это дается три дня (обычно россияне могут находиться в городе без прописки или регистрации по месту пребывания 90 дней).

Собственник жилья в городе — участнике ЧМ, который принимает иногороднего гостя, должен уведомить орган регистрационного учета (местный орган МВД или в МФЦ) о проживании иногородних. Если квартирант уже оформил регистрацию, то уведомление посылать не нужно. За отсутствие уведомления положен штраф до 5 тыс. руб. При сдаче жилья иностранцу, если он остается на срок более трех дней, также необходимо лично подать уведомление о его прибытии.

Исключение составят находящиеся в больницах, гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, туристических базах и иных местах временного пребывания и размещения, а также непосредственные участники спортивных соревнований и представители организаций, включенных в списки FIFA.

Уезжая, все гости должны сняться с учета в том же отделении полиции.

В контролируемые зоны, в которые входят не только стадионы, но и тренировочные площадки, базы команд, гостиницы для сборных и судей, пресс-центры и др., пешеходы смогут попасть только после досмотра личных вещей.

Ограничения для водителей автомобилей, такси и автобусов

В контролируемые зоны водители, согласно указу президента, смогут попасть только после досмотра автомобиля, а в зону «последней мили» у стадионов, где проходят матчи, — только транспорт чемпионата и жители близлежащих домов, получившие пропуска.

Также во время проведения чемпионата в города-участники будет закрыт въезд для автобусов, не оборудованных системой слежения ЭРА-ГЛОНАСС, кроме городского транспорта и автобусов, задействованных в проведении чемпионата мира.

Будут введены ограничения на въезд и для водителей такси: в зону безопасности смогут въезжать только представители аккредитованных служб такси. Регионы самостоятельно определяют требования к компаниям, среди них называют отсутствие неоплаченных штрафов, возможность безналичной оплаты, наличие диспетчеров со знанием английского языка, экологический класс и цвет автомобиля.

Ограничения для грузового транспорта

В Москве, Калининграде, Ростове и Екатеринбурге не будут вводиться дополнительные ограничения для движения грузового транспорта. Ограничен будет только въезд грузовиков на территории, прилегающие к стадионам, для чего нужно получение специального разрешения.

В Самару на время проведения матчей в дневное время будет запрещен въезд для грузовых машин массой более 3,5 т. Предприятия непрерывного цикла смогут аккредитовать грузовой транспорт для беспрепятственной перевозки в любое время. Ночью грузы в Самару можно будет доставлять без аккредитации.

В Санкт-Петербурге ограничения коснутся грузовиков массой более 8 т. Для них будет запрещен проезд по нескольким основным магистралям города. В Казани въезд для грузовиков массой более 5 т будет ограничен с 5:00 до 1:00 следующего дня.

Противопожарные меры

На территории городов будет запрещено сжигание травы и разведение костров. Муниципальные власти будут вправе запретить использование мангалов на пикниках.

В документе, подписанном экс-главой МЧС Владимиром Пучковым, отмечается, что при осложнении лесопожарной обстановки россиянам может быть запрещено посещение лесов.

В условиях противопожарного режима штрафы за нарушения будут повышены. Согласно КоАП штрафы составят от 2 тыс. до 4–5 тыс. руб., для должностных лиц — от 15 тыс. до 30–40 тыс. руб., а для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Ограничения, касающиеся владельцев оружия

Согласно указу президента об усилении мер безопасности в период проведения чемпионата, оборот гражданского и служебного оружия, патронов, взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий будет приостановлен в городах, принимающих матчи чемпионата.

С 25 мая по 25 июля запрещены ношение, стрельба, провоз огнестрельного оружия в общественном транспорте или в личном автомобиле, оформление документов на оружие. Запрет не распространяется только на спортивное огнестрельное оружие, используемое для подготовки к соревнованиям в стрелковых видах спорта, и служебное оружие, используемое для исполнения полномочий «работниками юридических лиц с особыми уставными задачами».

Оружейные магазины в этот период будут закрыты, а оружейные отделы — опечатаны. Сотрудники национальной гвардии будут изымать оружие в случаях нарушения запрета, а также принимать его на хранение. Изъятое оружие владельцу вернут до 26 июля.

Ограничения, касающиеся покупки билетов с рук или в неавторизованных местах

В связи с тем, что билеты на матчи содержат идентификационные данные зрителя (фамилию, имя и отчество), подарить билет можно, только переоформив его через свою личную учетную запись на билетном портале FIFA. Для этого покупатель должен оформить запрос на перепродажу нераспечатанных (электронных) билетов или подать запрос лично в отдел обслуживания одного из Главных билетных центров FIFA в городе-организаторе. Если покупатель планирует продать распечатанный (бумажный) билет, то процедура передачи или перепродажи может осуществляться только в одном из Главных билетных центров FIFA, при этом покупатель должен сдать бумажный билет и заполнить форму запроса на перепродажу. В таком случае процедура оформления запроса должна быть произведена не позднее чем за семь дней до матча.

Для прохода на матчи необходим паспорт болельщика, или FAN ID. Для его получения нужно подать заявление онлайн на официальном сайте или лично в любом центре выдачи паспортов болельщика. В заявлении нужно будет указать свои паспортные данные, приложить цветную фотографию и номер билета или заказа (если билетов несколько).

После одобрения заявки паспорт можно получить в любом центре выдачи, предъявив личный документ. Адреса центров выдачи можно посмотреть на официальном сайте.

В преддверии ЧМ в КоАП были внесены поправки, предусматривающие штраф для граждан, занимающихся незаконной продажей билетов, в размере 20–25-кратной стоимости входных билетов, но не менее 50 тыс. руб. Для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Административная ответственность предусмотрена для тех, кто занимается продажей поддельных билетов. За такое правонарушение штраф будет составлять от 50 тыс. до 70 тыс. руб.

Ограничения, касающиеся владельцев воздушных судов и беспилотников

С 1 июня по 17 июля введены ограничения на использование воздушного пространства для гражданских пилотируемых судов и беспилотников. Ограничения не затрагивают государственную авиацию и транзитные полеты гражданской авиации. Ограничения будут действовать в радиусе 110 км вокруг 11 городов, которые проводят матчи чемпионата. Также запретными зонами считаются территории баз отдыха команд и тренировочные площадки.

В случае необходимости полетов в ограниченной или запретной зоне с 1 июня по 17 июля необходимо получить разрешение на использование воздушного пространства.

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